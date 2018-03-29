مؤشرات أولية| لجنة 16 بأكتوبر: 18407صوتا للسيسي و632 لموسى

أعلنت اللجنة العامة رقم 16 دائرة قسم شرطة أول أكتوبر نتيجة فرز أصوات الناخبين المشاركين في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وقال رئيس اللجنة المستشار أحمد عطية محمد، إن عدد المشاركين في العملية الانتخابية بلغ 21131 ناخبًا، من بين إجمالي 76424 من لهم حق التصويت في الانتخابات باللجنة.

وجاء عدد الأصوات الصحيحة 19030 صوتًا فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2101 صوتًا.

وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي على 18407 صوتًا، فيما حصل موسى مصطفى موسى على 623 صوتًا من إجمالي عدد الناخبين.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.