مؤشرات أولية| 20964 صوتا للسيسي مقابل 855 لموسى بلجان حي السويس

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالسويس، المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات للجان حي السويس بالكامل، حيث حقق المرشح عبدالفتاح السيسي 20964 صوتًا، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 855 صوتًا.

ووصل عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية بلجان حي السويس 25540 ناخبًا من إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت وهم 60619، ووصلت عدد الأصوات الصحيحة 12819 صوتًا والباطلة 3721

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في محافظة السويس 68 مركزًا انتخابيًا و5 لجان عامة بالإضافة إلى 87 لجنة فرعية و441 ألف صوت انتخابي على مستوى المحافظة.

وتبلغ الكتلة التصويتية على مستوى حي السويس 60619 ناخبًا وعدد لجانها 14 لجنة فرعية.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.