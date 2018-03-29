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مؤشرات أولية| المنوفية: 1128565 صوت للسيسي و 22746 لموسى مصطفى

منذ 23 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مؤشرات أولية| المنوفية: 1128565 صوت للسيسي و 22746 لموسى مصطفى

جانب من عملية الفرز

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في محافظة المنوفية، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 1128565 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 22746 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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مؤشرات أولية| السيسي يحصد 32 ألف صوت و692 لموسى في 32 لجنة بالأقصر

مؤشرات أولية| السيسي يحصد 32 ألف صوت و692 لموسى في 32 لجنة بالأقصر
مؤشرات أولية| لجان أنشاص في بلبيس: السيسي 11489 صوتا و موسى 253 صوتا

مؤشرات أولية| لجان أنشاص في بلبيس: السيسي 11489 صوتا و موسى 253 صوتا
مؤشرات أولية| لجنة عامة "البداري" بأسيوط: السيسي 49604 صوتا وموسى 2247

مؤشرات أولية| لجنة عامة "البداري" بأسيوط: السيسي 49604 صوتا وموسى 2247
مؤشرات أولية| السيسي 42 ألف صوت و1575 لموسى بقسم ثان الفيوم

مؤشرات أولية| السيسي 42 ألف صوت و1575 لموسى بقسم ثان الفيوم
مؤشرات أولية| لجنة عامة 3 في أسوان: السيسي 9097 صوتا و436 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة عامة 3 في أسوان: السيسي 9097 صوتا و436 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| السيسي 132895 صوتا وموسى 4826 بلجان شبين القناطر

مؤشرات أولية| السيسي 132895 صوتا وموسى 4826 بلجان شبين القناطر
مؤشرات أولية| قسم أول المنصورة: السيسي 79518 صوتا وموسى 2347

مؤشرات أولية| قسم أول المنصورة: السيسي 79518 صوتا وموسى 2347
مؤشرات أولية| 83631 للسيسي و2474 لموسى في لجنة عامة بالإسكندرية

مؤشرات أولية| 83631 للسيسي و2474 لموسى في لجنة عامة بالإسكندرية
مؤشرات أولية| لجنة عامة 1 بالمنوفية: السيسي 60 ألف صوت وموسى 1465 صوتا

مؤشرات أولية| لجنة عامة 1 بالمنوفية: السيسي 60 ألف صوت وموسى 1465 صوتا
مؤشرات أولية| 40 لجنة في بنها: السيسي 73331 صوتا وموسى 2079

مؤشرات أولية| 40 لجنة في بنها: السيسي 73331 صوتا وموسى 2079
مؤشرات أولية| قسم ثان أكتوبر: 37207 للسيسي و1604 لموسى

مؤشرات أولية| قسم ثان أكتوبر: 37207 للسيسي و1604 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة عامة بالبحر الأحمر: السيسي 44731 صوتا وموسى 1046

مؤشرات أولية| لجنة عامة بالبحر الأحمر: السيسي 44731 صوتا وموسى 1046
مؤشرات أولية| لجنة عامة 1 في الأقصر: السيسي 49214 صوتا وموسى 1046

مؤشرات أولية| لجنة عامة 1 في الأقصر: السيسي 49214 صوتا وموسى 1046
مؤشرات أولية| لجنة عامة "درنكة" بأسيوط: السيسي 14151 صوتا وموسى 260

مؤشرات أولية| لجنة عامة "درنكة" بأسيوط: السيسي 14151 صوتا وموسى 260
مؤشرات أولية| لجنة عامة 1 بالزقازيق: السيسي 44731 مقابل 1443 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة عامة 1 بالزقازيق: السيسي 44731 مقابل 1443 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة عامة 11 بسوهاج: السيسي 75625 صوتا وموسى 2173

مؤشرات أولية| لجنة عامة 11 بسوهاج: السيسي 75625 صوتا وموسى 2173
مؤشرات أولية| السيسي 61 ألف صوت مقابل 2429 لموسى بسمسطا ببني سويف

مؤشرات أولية| السيسي 61 ألف صوت مقابل 2429 لموسى بسمسطا ببني سويف
مؤشرات أولية| لجنة عامة بندر ميت غمر بالدقهلية: السيسي 44077 وموسى 896

مؤشرات أولية| لجنة عامة بندر ميت غمر بالدقهلية: السيسي 44077 وموسى 896
مؤشرات أولية| لجنة عامة 2 بسوهاج: السيسي 26375 صوتا وموسى 873

مؤشرات أولية| لجنة عامة 2 بسوهاج: السيسي 26375 صوتا وموسى 873
مؤشرات أولية| السيسي 20401 صوت وموسى 906 في لجان مركز قفط بقنا

مؤشرات أولية| السيسي 20401 صوت وموسى 906 في لجان مركز قفط بقنا
مسلم: المصوتون في انتخابات الرئاسة تجاوزا 20 مليون مواطن

مسلم: المصوتون في انتخابات الرئاسة تجاوزا 20 مليون مواطن
مؤشرات أولية| لجنة المطرية العامة: السيسي 40072 صوتا وموسى 813

مؤشرات أولية| لجنة المطرية العامة: السيسي 40072 صوتا وموسى 813
مؤشرات أولية| لجان القنايات بالشرقية: السيسي 15593 صوتا وموسى 404

مؤشرات أولية| لجان القنايات بالشرقية: السيسي 15593 صوتا وموسى 404
مؤشرات فرز 6270 لجنة فرعية: السيسي 9.9 مليون صوت وموسى 300 ألف

مؤشرات فرز 6270 لجنة فرعية: السيسي 9.9 مليون صوت وموسى 300 ألف
الأصوات الباطلة في دائرة موسى أكثر من المصوتين له.. والسيسي 20 ألف

الأصوات الباطلة في دائرة موسى أكثر من المصوتين له.. والسيسي 20 ألف
مؤشرات أولية| السيسي 38924 صوتا وموسى 937 في لجنة فرشوط العامة بقنا

مؤشرات أولية| السيسي 38924 صوتا وموسى 937 في لجنة فرشوط العامة بقنا
مؤشرات أولية| لجنة الحسينية بالوايلي: السيسي 1952 صوتا وموسى 35

مؤشرات أولية| لجنة الحسينية بالوايلي: السيسي 1952 صوتا وموسى 35
مؤشرات أولية| مركز بلاط بالوادي الجديد يسجل 66% نسبة حضور الناخبين

مؤشرات أولية| مركز بلاط بالوادي الجديد يسجل 66% نسبة حضور الناخبين
مؤشرات أولية| السيسي 38204 صوتا وموسى 1089 بمحافظة الجيزة

مؤشرات أولية| السيسي 38204 صوتا وموسى 1089 بمحافظة الجيزة
مؤشرات أولية| محافظة الأقصر: السيسي 49214 صوتا وموسى 1046

مؤشرات أولية| محافظة الأقصر: السيسي 49214 صوتا وموسى 1046
مؤشرات أولية| لجنة 19 ببولاق أبو العلا: السيسي 1396 صوتا وموسى 33

مؤشرات أولية| لجنة 19 ببولاق أبو العلا: السيسي 1396 صوتا وموسى 33
مؤشرات أولية| السيسي 20787 صوتا وموسى 633 بلجنة عامة رقم 2 ببورسعيد

مؤشرات أولية| السيسي 20787 صوتا وموسى 633 بلجنة عامة رقم 2 ببورسعيد
مؤشرات أولية| 28 ألفا و654 صوتا للسيسي و821 لموسى بقسم أول كفر الشيخ

مؤشرات أولية| 28 ألفا و654 صوتا للسيسي و821 لموسى بقسم أول كفر الشيخ
مؤشرات أولية| حي عتاقة بالسويس: السيسي 5642 صوتا وموسى 366

مؤشرات أولية| حي عتاقة بالسويس: السيسي 5642 صوتا وموسى 366
مؤشرات أولية| لجان إدكو بالبحيرة: السيسي 58 ألف صوت وموسى 1829 صوتا

مؤشرات أولية| لجان إدكو بالبحيرة: السيسي 58 ألف صوت وموسى 1829 صوتا
مؤشرات أولية| السيسي 40950 صوتا وموسى 1645 بالعاشر من رمضان

مؤشرات أولية| السيسي 40950 صوتا وموسى 1645 بالعاشر من رمضان
مؤشرات أولية| "كلنا معاك" بقنا: 4405 صوتا للسيسي في أول 5 لجان

مؤشرات أولية| "كلنا معاك" بقنا: 4405 صوتا للسيسي في أول 5 لجان
مؤشرات أولية| السيسي 59843 صوتا وموسى 5720 بقسم ثان المنصورة

مؤشرات أولية| السيسي 59843 صوتا وموسى 5720 بقسم ثان المنصورة
مؤشرات أولية| لجان اللبان في الإسكندرية: السيسي 18682 صوتا وموسى 566

مؤشرات أولية| لجان اللبان في الإسكندرية: السيسي 18682 صوتا وموسى 566
مؤشرات أولية| 90822 للسيسي و3201 لموسى بـ12 لجنة في الخانكة بالقليوبية

مؤشرات أولية| 90822 للسيسي و3201 لموسى بـ12 لجنة في الخانكة بالقليوبية
مصدر: 51% نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء

مصدر: 51% نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء
مؤشرات أولية| لجان فرشوط بقنا: السيسي 39 ألف صوت وموسى 937 صوتا

مؤشرات أولية| لجان فرشوط بقنا: السيسي 39 ألف صوت وموسى 937 صوتا
مؤشرات أولية| لجنة عامة 11 بسوهاج: 76125 صوتا للسيسي و2173 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة عامة 11 بسوهاج: 76125 صوتا للسيسي و2173 لموسى
17 ألف و512 صوتا للسيسي مقابل 532 لموسى بسبع لجان في بندر ناصر

17 ألف و512 صوتا للسيسي مقابل 532 لموسى بسبع لجان في بندر ناصر
مؤشرات أولية| لجنة 3 ببولاق الدكرور: السيسي 1267 صوتا وموسى 45

مؤشرات أولية| لجنة 3 ببولاق الدكرور: السيسي 1267 صوتا وموسى 45
51% نسبة التصويت بمدينة دهب والسيسي يحصل على 2920 صوتا

51% نسبة التصويت بمدينة دهب والسيسي يحصل على 2920 صوتا
مؤشرات أولية| اللجنة العامة بالسنبلاوين بالدقهلية: السيسي 161062 صوتا

مؤشرات أولية| اللجنة العامة بالسنبلاوين بالدقهلية: السيسي 161062 صوتا
مؤشرات أولية| لجان صفط العنب بالبحيرة: السيسي 13277 وموسى 267 صوتا

مؤشرات أولية| لجان صفط العنب بالبحيرة: السيسي 13277 وموسى 267 صوتا
موسى مصطفى موسى: "مش مهم نتيجة.. مصر فازت"

موسى مصطفى موسى: "مش مهم نتيجة.. مصر فازت"
مؤشرات أولية| 3 لجان في دمياط: السيسي 5699 صوتا وموسى 183

مؤشرات أولية| 3 لجان في دمياط: السيسي 5699 صوتا وموسى 183
مؤشرات أولية| لجنة 12 و13 بالمقطم: السيسي 2759 صوتا وموسى 100 صوت

مؤشرات أولية| لجنة 12 و13 بالمقطم: السيسي 2759 صوتا وموسى 100 صوت
مؤشرات أولية| لجنة عامة الموسكي: السيسي 12 ألف صوت وموسى 376

مؤشرات أولية| لجنة عامة الموسكي: السيسي 12 ألف صوت وموسى 376
مؤشرات أولية| السيسي يحصد 66 ألف صوت مقابل 3 آلاف لموسى ببندر بني سويف

مؤشرات أولية| السيسي يحصد 66 ألف صوت مقابل 3 آلاف لموسى ببندر بني سويف
مؤشرات أولية| لجنة 75 بالزقازيق: 3023 صوتا للسيسي و68 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 75 بالزقازيق: 3023 صوتا للسيسي و68 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 51 ألف صوت وموسى 762 صوتا بدائرة ثان الإسماعيلية

مؤشرات أولية| السيسي 51 ألف صوت وموسى 762 صوتا بدائرة ثان الإسماعيلية
مؤشرات أولية| اللجنة العامة ببني عبيد في الدقهلية: السيسي 42972 صوتا

مؤشرات أولية| اللجنة العامة ببني عبيد في الدقهلية: السيسي 42972 صوتا
مؤشرات أولية| السيسي 14 ألف صوت وموسى 551 بدائرة "أول الإسماعيلية"

مؤشرات أولية| السيسي 14 ألف صوت وموسى 551 بدائرة "أول الإسماعيلية"
مؤشرات أولية| 6 لجان بصدفا في أسيوط: السيسي 8444 صوتا وموسى 235 صوتا

مؤشرات أولية| 6 لجان بصدفا في أسيوط: السيسي 8444 صوتا وموسى 235 صوتا
مؤشرات أولية| لجنة فاطمة الزهراء بالموسكي: السيسي 1742 صوتا وموسى 59

مؤشرات أولية| لجنة فاطمة الزهراء بالموسكي: السيسي 1742 صوتا وموسى 59
65 % نسبة التصويت بمدينة سانت كاترين.. والسيسي يكتسح منافسه

65 % نسبة التصويت بمدينة سانت كاترين.. والسيسي يكتسح منافسه
"قومي حقوق الإنسان": الوطنية للانتخابات يسرت التصويت على الناخبين

"قومي حقوق الإنسان": الوطنية للانتخابات يسرت التصويت على الناخبين
مؤشرات أولية| السيسي 68185 صوتا وموسى 1767 بمدينة المنشأة بسوهاج

مؤشرات أولية| السيسي 68185 صوتا وموسى 1767 بمدينة المنشأة بسوهاج
مؤشرات أولية| لجنة 14 بكوم حمادة في البحيرة: السيسي 991 صوتا وموسى 15

مؤشرات أولية| لجنة 14 بكوم حمادة في البحيرة: السيسي 991 صوتا وموسى 15
مؤشرات أولية| 73870 صوتا للسيسي و2902 لموسى بالدقي وكرداسة

مؤشرات أولية| 73870 صوتا للسيسي و2902 لموسى بالدقي وكرداسة
مؤشرات أولية| لجنة الشابات المسلمات بأسوان: السيسي 1741 صوتا وموسى 107

مؤشرات أولية| لجنة الشابات المسلمات بأسوان: السيسي 1741 صوتا وموسى 107
مؤشرات أولية| السيسي 87781 صوتا وموسى 3465 بمركز أبنوب في أسيوط

مؤشرات أولية| السيسي 87781 صوتا وموسى 3465 بمركز أبنوب في أسيوط
مؤشرات أولية| قرية جنزور بالمنوفية: السيسي 9451 صوتا وموسى 186 صوتا

مؤشرات أولية| قرية جنزور بالمنوفية: السيسي 9451 صوتا وموسى 186 صوتا
مؤشرات أولية| السيسي 2220 صوتا وموسى 36 في لجنة 47 بالشرقية

مؤشرات أولية| السيسي 2220 صوتا وموسى 36 في لجنة 47 بالشرقية
مؤشرات أولية| لجان "الفيصيلية" بفيصل: السيسي 4861 صوتا وموسى 138

مؤشرات أولية| لجان "الفيصيلية" بفيصل: السيسي 4861 صوتا وموسى 138
مؤشرات أولية| 45 لجنة بسمنود في الغربية: السيسي 14512 صوتا وموسى 2145

مؤشرات أولية| 45 لجنة بسمنود في الغربية: السيسي 14512 صوتا وموسى 2145
اللجنة العامة بالمتحف الزراعي بالدقي: السيسي 35666 صوتا وموسى 1068

اللجنة العامة بالمتحف الزراعي بالدقي: السيسي 35666 صوتا وموسى 1068
المؤشرات الأولية| لجنة الخازندارية بالموسكي: 2574 للسيسي و68 لموسى

المؤشرات الأولية| لجنة الخازندارية بالموسكي: 2574 للسيسي و68 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي يحصد 17298 صوتا مقابل 1005 لموسى في لجنة سفاجا

مؤشرات أولية| السيسي يحصد 17298 صوتا مقابل 1005 لموسى في لجنة سفاجا
مؤشرات أولية| لجنة 8 بأوسيم: 1077 صوتا للسيسي و56 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 8 بأوسيم: 1077 صوتا للسيسي و56 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 16 بالفيوم: السيسي 2152 صوتا وموسى 67

مؤشرات أولية| لجنة 16 بالفيوم: السيسي 2152 صوتا وموسى 67
مؤشرات أولية| كفر الشيخ: 28654 صوتا للسيسي و821 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| كفر الشيخ: 28654 صوتا للسيسي و821 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| السيسي 13483 صوتا وموسى 359 بلجان كوم حمادة بالبحيرة

مؤشرات أولية| السيسي 13483 صوتا وموسى 359 بلجان كوم حمادة بالبحيرة
المؤشرات الأولية| السيسي 14 ألف و500 صوت وموسى 688 صوتا في لجان "غارب"

المؤشرات الأولية| السيسي 14 ألف و500 صوت وموسى 688 صوتا في لجان "غارب"
المؤشرات الأولية| لجنة بباب الشعرية: 2037 للسيسي و63 لموسى

المؤشرات الأولية| لجنة بباب الشعرية: 2037 للسيسي و63 لموسى
مؤشرات أولية| لجان نويبع: 2379 صوتا للسيسي و94 لموسى

مؤشرات أولية| لجان نويبع: 2379 صوتا للسيسي و94 لموسى
مؤشرات أولية| لجان مركز نقادة بقنا: السيسي 32 ألف صوت وموسى 855 صوتا

مؤشرات أولية| لجان مركز نقادة بقنا: السيسي 32 ألف صوت وموسى 855 صوتا
مؤشرات أولية| لجان شبراخيت بالبحيرة: السيسي 11634 وموسى 279 صوتا

مؤشرات أولية| لجان شبراخيت بالبحيرة: السيسي 11634 وموسى 279 صوتا
مؤشرات أولية| السيسي 2089 صوتا وموسى 82 بلجنتين في أسيوط

مؤشرات أولية| السيسي 2089 صوتا وموسى 82 بلجنتين في أسيوط
مؤشرات أولية| 3 لجان بالوادي الجديد: السيسي 3056 صوتا وموسى 90

مؤشرات أولية| 3 لجان بالوادي الجديد: السيسي 3056 صوتا وموسى 90
مؤشرات فرز 6074 لجنة فرعية: السيسي 9.6 مليون صوت وموسى 300 ألف

مؤشرات فرز 6074 لجنة فرعية: السيسي 9.6 مليون صوت وموسى 300 ألف
مؤشرات أولية| بالصور| نتائج فرز لجان بولاق أبو العلا

مؤشرات أولية| بالصور| نتائج فرز لجان بولاق أبو العلا
مؤشرات أولية| أول لجنة عامة في بني سويف: السيسي 86404 صوت وموسى 3244

مؤشرات أولية| أول لجنة عامة في بني سويف: السيسي 86404 صوت وموسى 3244
مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 2047 صوتا باللجنة 63 ببولاق الدكرور

مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 2047 صوتا باللجنة 63 ببولاق الدكرور
مؤشرات| السيسي يحصد 1056 صوتا وموسى 69 في لجنتي قرية مرسي بالشرقية

مؤشرات| السيسي يحصد 1056 صوتا وموسى 69 في لجنتي قرية مرسي بالشرقية
مؤشرات أولية| السيسي 1889صوتا وموسى 37 بلجنة 19 بالحامول

مؤشرات أولية| السيسي 1889صوتا وموسى 37 بلجنة 19 بالحامول
مؤشرات أولية| السيسي 49 ألف و604 أصوات وموسى 2247 صوتا بلجان البداري

مؤشرات أولية| السيسي 49 ألف و604 أصوات وموسى 2247 صوتا بلجان البداري
مؤشرات أولية| لجان 10 و11 و12 بالسلام: 5593 صوتا للسيسي و141 لموسى

مؤشرات أولية| لجان 10 و11 و12 بالسلام: 5593 صوتا للسيسي و141 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة الدقي: 35666 صوت للسيسي و1068 لموسى و 3039 صوت باطل

مؤشرات أولية| لجنة الدقي: 35666 صوت للسيسي و1068 لموسى و 3039 صوت باطل
لجان انتخابية حصل فيها موسى مصطفى على "صفر"

لجان انتخابية حصل فيها موسى مصطفى على "صفر"
مؤشرات أولية| لجنة "العتامنة" بأسيوط: السيسي 1874 صوتا وموسى 91

مؤشرات أولية| لجنة "العتامنة" بأسيوط: السيسي 1874 صوتا وموسى 91
مؤشرات أولية| 19422 صوتا للسيسي و121 لموسى بعد فرز 77 لجنة بالسويس

مؤشرات أولية| 19422 صوتا للسيسي و121 لموسى بعد فرز 77 لجنة بالسويس
مؤشرات أولية| لجنة 21 بمدرسة النهضة العربية: السيسي 2668 صوتا وموسى 58

مؤشرات أولية| لجنة 21 بمدرسة النهضة العربية: السيسي 2668 صوتا وموسى 58
مؤشرات أولية| السيسي 1575 صوتا وموسى 36 صوتا بلجنة المخزن في الدقهلية

مؤشرات أولية| السيسي 1575 صوتا وموسى 36 صوتا بلجنة المخزن في الدقهلية
مؤشرات أولية| 7 لجان ببني سويف: 17512 صوت للسيسي و 532 لموسى

مؤشرات أولية| 7 لجان ببني سويف: 17512 صوت للسيسي و 532 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 25 بدمنهور بالبحيرة: السيسى 2005 صوت وموسى 78

مؤشرات أولية| لجنة 25 بدمنهور بالبحيرة: السيسى 2005 صوت وموسى 78
مؤشرات أولية| السيسي 2134 صوتًا وموسى 125 بحلايب في البحر الأحمر

مؤشرات أولية| السيسي 2134 صوتًا وموسى 125 بحلايب في البحر الأحمر
مؤشرات أولية| لجنة "طلعت حرب": 945 صوتا للسيسي و19 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة "طلعت حرب": 945 صوتا للسيسي و19 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة أبوحجر بالفيوم: السيسي 7100 صوتا وموسى 140

مؤشرات أولية| لجنة أبوحجر بالفيوم: السيسي 7100 صوتا وموسى 140
مؤشرات أولية للجان حدائق القبة والزيتون والأميرية

مؤشرات أولية للجان حدائق القبة والزيتون والأميرية
مؤشرات أولية| السيسي 39330 صوتا وموسى 2002 في 40 لجنة بكرداسة

مؤشرات أولية| السيسي 39330 صوتا وموسى 2002 في 40 لجنة بكرداسة
مؤشرات أولية| السيسي 5228 صوتا وموسى 180 في لجنة بالعاشر بالقليوبية

مؤشرات أولية| السيسي 5228 صوتا وموسى 180 في لجنة بالعاشر بالقليوبية
مؤشرات أولية| لجنة 29 بالسويس: السيسي 1830 وموسى 74 صوتا

مؤشرات أولية| لجنة 29 بالسويس: السيسي 1830 وموسى 74 صوتا
الأصوات الباطلة تتفوق على موسى في مدرسة "مصطفى كامل" بناهيا

الأصوات الباطلة تتفوق على موسى في مدرسة "مصطفى كامل" بناهيا
مؤشرات أولية| لجنة سانت كاترين: 1804 صوت للسيسي و 120 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة سانت كاترين: 1804 صوت للسيسي و 120 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| لجنة 7 الإسماعيلية: 1812 صوت للسيسي و 19 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 7 الإسماعيلية: 1812 صوت للسيسي و 19 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 6 بالتجمع: السيسي 1498 صوتا وموسى 44

مؤشرات أولية| لجنة 6 بالتجمع: السيسي 1498 صوتا وموسى 44
مؤشرات أولية| السيسي 1831 صوتا وموسى 63 بلجنة 3 في منشأة سوهاج

مؤشرات أولية| السيسي 1831 صوتا وموسى 63 بلجنة 3 في منشأة سوهاج
مؤشرات أولية| اللجنة رقم 40 بمركز سنورس: السيسي 1456 صوتا وموسى 58

مؤشرات أولية| اللجنة رقم 40 بمركز سنورس: السيسي 1456 صوتا وموسى 58
مؤشرات أولية| السيسي 1756 صوتا وموسى 13 بلجنة كوم أبوحجر في أسيوط

مؤشرات أولية| السيسي 1756 صوتا وموسى 13 بلجنة كوم أبوحجر في أسيوط
مؤشرات أولية| السيسي 1703 أصوات وموسى 30 بمدرسة القوصة بسوهاج

مؤشرات أولية| السيسي 1703 أصوات وموسى 30 بمدرسة القوصة بسوهاج
مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 3251 صوتا بـ"أكتوبر للبنين" بـ6 أكتوبر

مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 3251 صوتا بـ"أكتوبر للبنين" بـ6 أكتوبر
مؤشرات أولية| السيسي يحصد 11554 في 5 لجان بكفرشكر

مؤشرات أولية| السيسي يحصد 11554 في 5 لجان بكفرشكر
مؤشرات أولية| نتائج 10لجان بالإسكندرية: السيسي 17304 صوتا وموسى 422

مؤشرات أولية| نتائج 10لجان بالإسكندرية: السيسي 17304 صوتا وموسى 422
مؤشرات أولية| السيسى 24389 وموسى 658 صوتا في 7 لجان بدمنهور

مؤشرات أولية| السيسى 24389 وموسى 658 صوتا في 7 لجان بدمنهور
مؤشرات أولية| 2270 صوت للسيسي و30 لموسى و 76 صوت باطل بالمنيا

مؤشرات أولية| 2270 صوت للسيسي و30 لموسى و 76 صوت باطل بالمنيا
مؤشرات أولية| السيسي 2364 صوتا وموسى 71 بلجنة 19 بـ"بنات شبين الكوم"

مؤشرات أولية| السيسي 2364 صوتا وموسى 71 بلجنة 19 بـ"بنات شبين الكوم"
مؤشرات أولية| لجنة الديسة بالدقهلية: السيسي 561 صوتا وموسى 9

مؤشرات أولية| لجنة الديسة بالدقهلية: السيسي 561 صوتا وموسى 9
مؤشرات أولية| لجنة مدرسة عمر مكرم في السويس: السيسي 1242 صوتا وموسى 52

مؤشرات أولية| لجنة مدرسة عمر مكرم في السويس: السيسي 1242 صوتا وموسى 52
مؤشرات أولية| لجنة 54 المنيا: 1733 صوت للسيسي و 83 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 54 المنيا: 1733 صوت للسيسي و 83 لموسى
مؤسرات أولية| لجنة 13 بالقليوبية: السيسي يحصد 1322 صوتا وموسى 26

مؤسرات أولية| لجنة 13 بالقليوبية: السيسي يحصد 1322 صوتا وموسى 26
مؤشرات أولية| 4758 صوت للسيسي بمدرسة عمرو عبدالمجيد ببولاق الدكرور

مؤشرات أولية| 4758 صوت للسيسي بمدرسة عمرو عبدالمجيد ببولاق الدكرور
مؤشرات أولية| لجنة عين القضا بالوادي الجديد: 380 للسيسي و10 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة عين القضا بالوادي الجديد: 380 للسيسي و10 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 233 ألف و648 صوتا مقابل 3101 لموسى بأشمون

مؤشرات أولية| السيسي 233 ألف و648 صوتا مقابل 3101 لموسى بأشمون
مؤشرات أولية| لجنة 2 بمحافظة المنوفية: السيسي 2401 مقابل 55 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 2 بمحافظة المنوفية: السيسي 2401 مقابل 55 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 72 في المنيا: 1441 صوت للسيسي و 69 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 72 في المنيا: 1441 صوت للسيسي و 69 لموسى
مؤشرات أولية| نتائج 5 لجان في قنا: تفوق السيسي على موسى

مؤشرات أولية| نتائج 5 لجان في قنا: تفوق السيسي على موسى
مؤشرات أولية| 6 لجان فرعية بالمنوفية: 9960 صوت للسيسي و 146 لموسى

مؤشرات أولية| 6 لجان فرعية بالمنوفية: 9960 صوت للسيسي و 146 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة "الجعفري" في البحر الأحمر: السيسي 477 صوتا وموسى 43

مؤشرات أولية| لجنة "الجعفري" في البحر الأحمر: السيسي 477 صوتا وموسى 43
مؤشرات أولية| لجنة 15 في المنيا: 2394 صوت للسيسي و53 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 15 في المنيا: 2394 صوت للسيسي و53 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 1579 صوتا وموسى 107 باللجنة 50 في أسيوط

مؤشرات أولية| السيسي 1579 صوتا وموسى 107 باللجنة 50 في أسيوط
مؤشرات أولية| السيسي 1140 صوتا وموسى 7 بمدرسة الطود بسوهاج

مؤشرات أولية| السيسي 1140 صوتا وموسى 7 بمدرسة الطود بسوهاج
مؤشرات فرز 5873 لجنة فرعية.. السيسي 9.2 مليون صوت وموسى 291 ألفا

مؤشرات فرز 5873 لجنة فرعية.. السيسي 9.2 مليون صوت وموسى 291 ألفا
مؤشرات أولية| لجنة 5 بمحافظة بورسعيد: السيسي 2519 مقابل 64 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 5 بمحافظة بورسعيد: السيسي 2519 مقابل 64 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 2 برأس غارب: السيسى 2045 وموسى 102

مؤشرات أولية| لجنة 2 برأس غارب: السيسى 2045 وموسى 102
مؤشرات أولية| السيسي 2519 صوتا وموسى 64 بلجنة أشتوم بحي العرب ببورسعيد

مؤشرات أولية| السيسي 2519 صوتا وموسى 64 بلجنة أشتوم بحي العرب ببورسعيد
مؤشرات أولية| بلجنة 7 بالغربية: 14 ألف صوت للسيسي و1500 لموسى

مؤشرات أولية| بلجنة 7 بالغربية: 14 ألف صوت للسيسي و1500 لموسى
مؤشرات أولية| في لجنة بمنفلوط: السيسي 1723 صوتا وموسى 45

مؤشرات أولية| في لجنة بمنفلوط: السيسي 1723 صوتا وموسى 45
مؤشرات أولية| لجنة 18 بجناكليس في البحيرة: السيسي 2094 وموسى 34

مؤشرات أولية| لجنة 18 بجناكليس في البحيرة: السيسي 2094 وموسى 34
مؤشرات أولية| السيسي 1448 صوتا وموسى 18 بلجنة 6 الثانوية بنات بالحامول

مؤشرات أولية| السيسي 1448 صوتا وموسى 18 بلجنة 6 الثانوية بنات بالحامول
مؤشرات أولية| لجنة 3 بالمنوفية: 1986 صوتا للسيسي و51 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 3 بالمنوفية: 1986 صوتا للسيسي و51 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 87 مغتربين في مدينة نصر: السيسي 2077 صوتا وموسى 115

مؤشرات أولية| لجنة 87 مغتربين في مدينة نصر: السيسي 2077 صوتا وموسى 115
مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 2062 صوتا بلجنة هشام شتا في الهرم

مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 2062 صوتا بلجنة هشام شتا في الهرم
مؤشرات أولية| السيسي 538 صوتا وموسى 39 بمدرسة العبور في سوهاج

مؤشرات أولية| السيسي 538 صوتا وموسى 39 بمدرسة العبور في سوهاج
مؤشرات أولية| لجنة 18 المعادي بالقاهرة: 1435 صوت للسيسي و 48 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 18 المعادي بالقاهرة: 1435 صوت للسيسي و 48 لموسى
مؤشرات أولية| لجنتي 96 و97 بالدقهلية: السيسي 3239 صوتا وموسى 111

مؤشرات أولية| لجنتي 96 و97 بالدقهلية: السيسي 3239 صوتا وموسى 111
مؤشرات أولية| لجنة 37 بالعياط في الجيزة: السيسي 724 مقابل 11 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 37 بالعياط في الجيزة: السيسي 724 مقابل 11 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 5909 أصوات وموسى 224 صوتا في لجان ابومناع بقنا

مؤشرات أولية| السيسي 5909 أصوات وموسى 224 صوتا في لجان ابومناع بقنا
مؤشرات أولية| السيسي 1197 صوتا وموسى 53 بلجنة "فتيات القدس" بالهرم

مؤشرات أولية| السيسي 1197 صوتا وموسى 53 بلجنة "فتيات القدس" بالهرم
مؤشرات أولية| لجنة ثقافة أسوان: 1045 صوتا للسيسي و49 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة ثقافة أسوان: 1045 صوتا للسيسي و49 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 72557 صوتا وموسى 1704 بعد فرز 48 لجنة بالمنوفية

مؤشرات أولية| السيسي 72557 صوتا وموسى 1704 بعد فرز 48 لجنة بالمنوفية
مؤشرات أولية| لجنة 9 في بولاق: 1205 أصوات للسيسي و45 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 9 في بولاق: 1205 أصوات للسيسي و45 لموسى
مؤشرات أولية| لجنتي 13و14 بـ6 أكتوبر: السيسي 2356 صوتا وموسى 82

مؤشرات أولية| لجنتي 13و14 بـ6 أكتوبر: السيسي 2356 صوتا وموسى 82
مؤشرات أولية| السيسي 17504 أصوات وموسى 369 في 11 لجنة بمحلة دمنة

مؤشرات أولية| السيسي 17504 أصوات وموسى 369 في 11 لجنة بمحلة دمنة
مؤشرات أولية| لجنة 7 و8 بمدينة النهضة: 2201 صوتا للسيسي و361 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 7 و8 بمدينة النهضة: 2201 صوتا للسيسي و361 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 50 الساحل بالقاهرة: 2376 صوت للسيسي و78 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 50 الساحل بالقاهرة: 2376 صوت للسيسي و78 لموسى
مؤشرات أولية| "الإبراهيمية" بقصر النيل: 1155 صوتا للسيسي و60 لموسى

مؤشرات أولية| "الإبراهيمية" بقصر النيل: 1155 صوتا للسيسي و60 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 36 الزيتون بالقاهرة: 2075 صوت للسيسي و250 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 36 الزيتون بالقاهرة: 2075 صوت للسيسي و250 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة عامة 1 في القليوبية: السيسي 98%

مؤشرات أولية| لجنة عامة 1 في القليوبية: السيسي 98%
مؤشرات أولية: لجنة 3 بالنهضة في القاهرة: السيسي 1874 صوتا وموسى 91

مؤشرات أولية: لجنة 3 بالنهضة في القاهرة: السيسي 1874 صوتا وموسى 91
مؤشرات أولية| لجنة رويال بالغردقة السيسي 598 موسى 12

مؤشرات أولية| لجنة رويال بالغردقة السيسي 598 موسى 12
1218 صوتا للسيسي مقابل 47 لموسى في لجنة 16 ببولاق أبوالعلا

1218 صوتا للسيسي مقابل 47 لموسى في لجنة 16 ببولاق أبوالعلا
مؤشرات أولية| لجنة 2 بالجيزة: 1136 صوت للسيسي و47 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة 2 بالجيزة: 1136 صوت للسيسي و47 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| لجنة 17 بمحافظة القاهرة: السيسي 1979صوتا مقابل 61 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 17 بمحافظة القاهرة: السيسي 1979صوتا مقابل 61 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 5 قسم أول دمياط: 1399 صوت للسيسي و56 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 5 قسم أول دمياط: 1399 صوت للسيسي و56 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 2047 صوتا وموسى 54 بلجنة رقم 2 بسوهاج

مؤشرات أولية| السيسي 2047 صوتا وموسى 54 بلجنة رقم 2 بسوهاج
المؤشرات الأولية| بلجنة 1 بمرسى علم: 801 صوت للسيسي و89 لموسى

المؤشرات الأولية| بلجنة 1 بمرسى علم: 801 صوت للسيسي و89 لموسى
مؤشرات فرز 5503 لجان فرعية: السيسي 8.5 مليون صوت وموسى مصطفى 266 ألفا

مؤشرات فرز 5503 لجان فرعية: السيسي 8.5 مليون صوت وموسى مصطفى 266 ألفا
مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 1390 صوتا في لجنة 21 بالهرم

مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 1390 صوتا في لجنة 21 بالهرم
موسى مصطفى موسى: فخور بمشاركتي في الانتخابات أيًا كانت النتائج

موسى مصطفى موسى: فخور بمشاركتي في الانتخابات أيًا كانت النتائج
مؤشرات أولية| السيسي 1896 صوتا وموسى 17 بلجنة رقم 24 بسوهاج

مؤشرات أولية| السيسي 1896 صوتا وموسى 17 بلجنة رقم 24 بسوهاج
مؤشرات أولية| لجنة 69 بمدينة نصر: 1700 صوتا للسيسي و36 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 69 بمدينة نصر: 1700 صوتا للسيسي و36 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 2 بمدرسة صبري في الفيوم: السيسي 2319 صوتا وموسى 77

مؤشرات أولية| لجنة 2 بمدرسة صبري في الفيوم: السيسي 2319 صوتا وموسى 77
مؤشرات أولية| السيسي 2640 صوتا وموسى 95 بلجنة 26 بالبحيرة

مؤشرات أولية| السيسي 2640 صوتا وموسى 95 بلجنة 26 بالبحيرة
مؤشرات أولية| السيسي 2530 صوتا وموسى 91 بلجنة بباب الشعرية

مؤشرات أولية| السيسي 2530 صوتا وموسى 91 بلجنة بباب الشعرية
مؤشرات أولية| لجنة 14 بالجيزة: السيسي 1136 صوتا وموسى 34

مؤشرات أولية| لجنة 14 بالجيزة: السيسي 1136 صوتا وموسى 34
مؤشرات أولية| لجنة 3 في مدينة رأس غارب: 762 صوتا للسيسي و31 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 3 في مدينة رأس غارب: 762 صوتا للسيسي و31 لموسى
رئيس اللجنة: السيسي 1584 صوتا و39 لموسى في مدرسة نصر قاسم بالبدرشين

رئيس اللجنة: السيسي 1584 صوتا و39 لموسى في مدرسة نصر قاسم بالبدرشين
مؤشرات أولية| لجنة 3 بطنطا: 2417 صوتا للسيسي و75 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 3 بطنطا: 2417 صوتا للسيسي و75 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 1760 صوتا و70 لموسى باللجنة 64 ببولاق الدكرور

مؤشرات أولية| السيسي 1760 صوتا و70 لموسى باللجنة 64 ببولاق الدكرور
مؤشرات أولية| لجنة 88 بـ"البريجات" في البحيرة: السيسى 2001 وموسى 46

مؤشرات أولية| لجنة 88 بـ"البريجات" في البحيرة: السيسى 2001 وموسى 46
مؤشرات أولية| السيسي 1729 صوتا وموسى 30 في لجنة 33 بطنطا

مؤشرات أولية| السيسي 1729 صوتا وموسى 30 في لجنة 33 بطنطا
مؤشرات أولية| لجنة "الوحدة المحلية" بسقارة: 1723 صوت للسيسي و72 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة "الوحدة المحلية" بسقارة: 1723 صوت للسيسي و72 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 3 شبين الكوم بالمنوفية: السيسي 2417 صوتا وموسى 75

مؤشرات أولية| لجنة 3 شبين الكوم بالمنوفية: السيسي 2417 صوتا وموسى 75
موسى مصطفى: أتوقع حصولي على 8% بعد انتهاء فرز الأصوات

موسى مصطفى: أتوقع حصولي على 8% بعد انتهاء فرز الأصوات
مؤشرات أولية| السيسي يتقدم على موسى في 3 لجان بمدرسة الأفغاني بالسلام

مؤشرات أولية| السيسي يتقدم على موسى في 3 لجان بمدرسة الأفغاني بالسلام
مؤشرات أولية| لجنة 51 محافظة المنيا: السيسي 1207 صوتا وموسى 125

مؤشرات أولية| لجنة 51 محافظة المنيا: السيسي 1207 صوتا وموسى 125
مؤشرات أولية| لجنة 67 ببولاق الدكرور: 1860 للسيسي و64 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 67 ببولاق الدكرور: 1860 للسيسي و64 لموسى
مؤشرات أولية| 7948 صوتا للسيسي و242 لموسى بـ4 لجان بالشناوية ببني سويف

مؤشرات أولية| 7948 صوتا للسيسي و242 لموسى بـ4 لجان بالشناوية ببني سويف
مؤشرات أولية| لجنة 9 بالظاهر: السيسي 1197 صوتا وموسى 56

مؤشرات أولية| لجنة 9 بالظاهر: السيسي 1197 صوتا وموسى 56
مؤشرات أولية| لجنة بالأحمر الأحمر: 1963 صوت للسيسي و154 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة بالأحمر الأحمر: 1963 صوت للسيسي و154 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 2538 صوتا من أصل 2652 بلجنة في كفر الشيخ

مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 2538 صوتا من أصل 2652 بلجنة في كفر الشيخ
المؤشرات الأولية| لجنة بشلاتين: السيسي 1081 صوتا و16 لموسى

المؤشرات الأولية| لجنة بشلاتين: السيسي 1081 صوتا و16 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 5 بالحوامدية: 1591 صوتا للسيسي و37 لموسي

مؤشرات أولية| لجنة 5 بالحوامدية: 1591 صوتا للسيسي و37 لموسي
مؤشرات أولية| محافظة الجيزة: السيسي 1163 صوتا وموسى 47

مؤشرات أولية| محافظة الجيزة: السيسي 1163 صوتا وموسى 47
مؤشرات أولية| موسى بعد الأصوات الباطلة في لجنة 66 ببولاق الدكرور

مؤشرات أولية| موسى بعد الأصوات الباطلة في لجنة 66 ببولاق الدكرور
مؤشرات أولية| لجنة 28 بمحافظة الجيزة: السيسي 1940 صوتا مقابل 75 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 28 بمحافظة الجيزة: السيسي 1940 صوتا مقابل 75 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة بمحافظة الفيوم: السيسي 1869 صوتا مقابل 49 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة بمحافظة الفيوم: السيسي 1869 صوتا مقابل 49 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 2204 صوتا وموسى 216 بلجنة المشايعة بحري بأسيوط

مؤشرات أولية| السيسي 2204 صوتا وموسى 216 بلجنة المشايعة بحري بأسيوط
مؤشرات أولية| لجنة 58 بالدقهلية: السيسي 2604 أصوات وموسى 51

مؤشرات أولية| لجنة 58 بالدقهلية: السيسي 2604 أصوات وموسى 51
مؤشرات أولية| السيسي 1497 صوتا وموسى 81 بلجنة تيرة في كفر الشيخ

مؤشرات أولية| السيسي 1497 صوتا وموسى 81 بلجنة تيرة في كفر الشيخ
فقيه دستوري يوضح موقف بطاقات تصويت ظهرت فيها أكثر من علامة

فقيه دستوري يوضح موقف بطاقات تصويت ظهرت فيها أكثر من علامة
مؤشرات أولية| لجنة 2 بمدينة نصر: السيسي 1630 صوتا وموسى 62

مؤشرات أولية| لجنة 2 بمدينة نصر: السيسي 1630 صوتا وموسى 62
مؤشرات أولية| لجنة 27 سيدي بشر: 1393 صوت للسيسي و28 صوت لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 27 سيدي بشر: 1393 صوت للسيسي و28 صوت لموسى
مؤشرات أولية| لجنة 3 محافظة القاهرة: السيسي 1639 صوتا وموسى 58

مؤشرات أولية| لجنة 3 محافظة القاهرة: السيسي 1639 صوتا وموسى 58
مؤشرات أولية لـ5105 لجان فرعية: السيسي 7.8 مليون صوت وموسى 244 ألفا

مؤشرات أولية لـ5105 لجان فرعية: السيسي 7.8 مليون صوت وموسى 244 ألفا
مؤشرات أولية| لجنة 5 بالبدرشين: 1830 صوتا للسيسي و69 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 5 بالبدرشين: 1830 صوتا للسيسي و69 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة24 الغربية: 2887 صوت للسيسي و47 لموسى و373 صوت باطل

مؤشرات أولية| لجنة24 الغربية: 2887 صوت للسيسي و47 لموسى و373 صوت باطل
مؤشرات أولية| السيسي 1832 صوتا وموسى 46 بمدرسة السلام بسوهاج

مؤشرات أولية| السيسي 1832 صوتا وموسى 46 بمدرسة السلام بسوهاج
مؤشرات أولية| لجنة بمحافظة المنيا: السيسي 1873 صوتا مقابل 17 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة بمحافظة المنيا: السيسي 1873 صوتا مقابل 17 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 1358 وموسى 39 في لجنة 36 بالهرم

مؤشرات أولية| السيسي 1358 وموسى 39 في لجنة 36 بالهرم
مؤشرات أولية| لجنة 66 بمحافظة الشرقية: السيسي 440 صوتا مقابل 37 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 66 بمحافظة الشرقية: السيسي 440 صوتا مقابل 37 لموسى
مؤشرات أولية| مدرسة النقراشي بحدائق القبة: السيسي 1660صوتا وموسى 73

مؤشرات أولية| مدرسة النقراشي بحدائق القبة: السيسي 1660صوتا وموسى 73
مؤشرات أولية| السيسي 585 صوتا وموسى 33 في لجنة رقم 1 برأس غارب

مؤشرات أولية| السيسي 585 صوتا وموسى 33 في لجنة رقم 1 برأس غارب
مؤشرات أولية| لجنة 76 بمحافظة الشرقية: السيسي 684 صوتا مقابل 20 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 76 بمحافظة الشرقية: السيسي 684 صوتا مقابل 20 لموسى
مؤشرات أولية| لجنة أبستو بالدقهلية: السيسي 1369 صوتا وموسى 10 أصوات

مؤشرات أولية| لجنة أبستو بالدقهلية: السيسي 1369 صوتا وموسى 10 أصوات
مؤشرات أولية| السيسي 5491 صوتا وموسى 144 بلجنتي السنبلاوين بالدقهلية

مؤشرات أولية| السيسي 5491 صوتا وموسى 144 بلجنتي السنبلاوين بالدقهلية
مؤشرات أولية| لجنة 1 بمحافظة القاهرة: السيسي 1144 صوتا و44 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 1 بمحافظة القاهرة: السيسي 1144 صوتا و44 لموسى
مؤشرات أولية| السيسي يتفوق على موسى في 9 لجان بكرداسة

مؤشرات أولية| السيسي يتفوق على موسى في 9 لجان بكرداسة
مؤشرات أولية| لجنة فرعية 3 بالزقازيق: 1730 صوت للسيسي و 39 صوت لموسى

مؤشرات أولية| لجنة فرعية 3 بالزقازيق: 1730 صوت للسيسي و 39 صوت لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 1361 وموسى 35 بلجنة الطحان بالبحيرة

مؤشرات أولية| السيسي 1361 وموسى 35 بلجنة الطحان بالبحيرة
مؤشرات أولية| السيسي 1648 صوتا وموسى 33 بلجنة مدرسة الرويعي بالموسكي

مؤشرات أولية| السيسي 1648 صوتا وموسى 33 بلجنة مدرسة الرويعي بالموسكي
مؤشرات أولية| لجنة 1 بالشيخ زويد: السيسي حصل على 631 صوتا و49 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 1 بالشيخ زويد: السيسي حصل على 631 صوتا و49 لموسى
مؤشرات أولية| "إعدادية سمسطا" ببني سويف: السيسي 1971 صوتا وموسى 36

مؤشرات أولية| "إعدادية سمسطا" ببني سويف: السيسي 1971 صوتا وموسى 36
مؤشرات أولية| السيسي 1036صوتا مقابل 19 لموسى في لجنة السلاهيب بالحامول

مؤشرات أولية| السيسي 1036صوتا مقابل 19 لموسى في لجنة السلاهيب بالحامول
4466 صوتا للسيسي مقابل 124 صوتا بلجنتي 23 و24 بالمحلة الإعدادية

4466 صوتا للسيسي مقابل 124 صوتا بلجنتي 23 و24 بالمحلة الإعدادية
مؤشرات أولية| السيسي 2595 وموسى 80 بمدرسة العبور في دشنا بقنا

مؤشرات أولية| السيسي 2595 وموسى 80 بمدرسة العبور في دشنا بقنا
مؤشرات أولية| السيسي 1207 أصوات وموسى 125 في لجنة 51 بالمنيا

مؤشرات أولية| السيسي 1207 أصوات وموسى 125 في لجنة 51 بالمنيا
مؤشرات أولية| السيسي 1269 صوتا وموسى 41 بلجنة رقم 1 بندر ساقلته

مؤشرات أولية| السيسي 1269 صوتا وموسى 41 بلجنة رقم 1 بندر ساقلته
مؤشرات أولية| السيسي 1842 صوتا وموسى 80 صوتا في لجنة ببنى سويف

مؤشرات أولية| السيسي 1842 صوتا وموسى 80 صوتا في لجنة ببنى سويف
مؤشرات أولية| لجنة بالإسكندرية: السيسي 2259 صوتا مقابل 108 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة بالإسكندرية: السيسي 2259 صوتا مقابل 108 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| السيسي 1102 وموسى 57 في لجنة العقاد بأسوان

مؤشرات أولية| السيسي 1102 وموسى 57 في لجنة العقاد بأسوان
مؤشرات أولية | السيسي 1885 صوتا مقابل 74 لموسى بلجنة 30 مينا البصل

مؤشرات أولية | السيسي 1885 صوتا مقابل 74 لموسى بلجنة 30 مينا البصل
"قومي الإعاقة" يشكر وزارة الداخلية للتيسير على المعاقين

"قومي الإعاقة" يشكر وزارة الداخلية للتيسير على المعاقين
مؤشرات فرز 4686 لجنة فرعية: السيسي 7 ملايين صوت وموسى مصطفى 221 ألف

مؤشرات فرز 4686 لجنة فرعية: السيسي 7 ملايين صوت وموسى مصطفى 221 ألف
مؤشرات أولية| 1600 صوت للسيسي و75 لموسى بمدرسة "أبوزيد" بالبدرشين

مؤشرات أولية| 1600 صوت للسيسي و75 لموسى بمدرسة "أبوزيد" بالبدرشين
تعرف على أول لجنة يتخطى موسى مصطفى موسى فيها الأصوات الباطلة

تعرف على أول لجنة يتخطى موسى مصطفى موسى فيها الأصوات الباطلة
مؤشرات أولية| لجنة 4 بالإسماعيلية: 1492 للسيسي و82 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة 4 بالإسماعيلية: 1492 للسيسي و82 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| 1624 صوتا للسيسى و30 صوتا لموسى بلجنة 19 بالأقصر

مؤشرات أولية| 1624 صوتا للسيسى و30 صوتا لموسى بلجنة 19 بالأقصر
مؤشرات بالمرج: السيسي يواصل التفوق في لجان مدرسة الشهيد محمد فؤاد

مؤشرات بالمرج: السيسي يواصل التفوق في لجان مدرسة الشهيد محمد فؤاد
مؤشرات أولية| لجنة فرعية 1 بالقاهرة: 1144 صوت للسيسي و 44 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة فرعية 1 بالقاهرة: 1144 صوت للسيسي و 44 لموسى مصطفى
قاضي لجنة 17 بفرشوط: 1699 صوتا للسيسي و66 لموسى

قاضي لجنة 17 بفرشوط: 1699 صوتا للسيسي و66 لموسى
مؤشرات أولية | لجنة 15 بالفيوم: السيسي 1914 صوتا مقابل 65 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية | لجنة 15 بالفيوم: السيسي 1914 صوتا مقابل 65 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| لجنة بالجيزة: 957 صوت للسيسي و 33 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة بالجيزة: 957 صوت للسيسي و 33 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| مدرسة "السياحية" بـ6 أكتوبر: السيسي 1671 صوتا وموسى 50

مؤشرات أولية| مدرسة "السياحية" بـ6 أكتوبر: السيسي 1671 صوتا وموسى 50
مؤشرات: السيسي 1511 صوتا وموسى 36 بمدرسة الشهيد حسني عبادي بقنا

مؤشرات: السيسي 1511 صوتا وموسى 36 بمدرسة الشهيد حسني عبادي بقنا
مؤشرات أولية| 1248 صوت للسيسي مقابل 43 لموسى في لجنة 40 بفيصل

مؤشرات أولية| 1248 صوت للسيسي مقابل 43 لموسى في لجنة 40 بفيصل
مؤشرات أولية بأسيوط: السيسي 2501 صوتا موسى 19

مؤشرات أولية بأسيوط: السيسي 2501 صوتا موسى 19
مؤشرات أولية| لجنة بالفيوم: 1914 صوت للسيسي و 65 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة بالفيوم: 1914 صوت للسيسي و 65 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| صفر لموسى و712 صوتا للسيسي و15 باطلا في لجنة 35 بسوهاج

مؤشرات أولية| صفر لموسى و712 صوتا للسيسي و15 باطلا في لجنة 35 بسوهاج
مؤشرات أولية | لجنة 7 بالجيزة: السيسي 1419 صوتا مقابل 91 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية | لجنة 7 بالجيزة: السيسي 1419 صوتا مقابل 91 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| لجنة بالجيزة: السيسي 1074 صوتا وموسى 26

مؤشرات أولية| لجنة بالجيزة: السيسي 1074 صوتا وموسى 26
مؤشرات أولية| لجنة بالبحيرة: السيسي 622 صوتا وموسى 14

مؤشرات أولية| لجنة بالبحيرة: السيسي 622 صوتا وموسى 14
مؤشرات أولية| 1745 صوتا للسيسي و75 لموسى بلجنة 4 بالبدرشين في الجيزة

مؤشرات أولية| 1745 صوتا للسيسي و75 لموسى بلجنة 4 بالبدرشين في الجيزة
مؤشرات أولية| لجنة فرعية في أسيوط: 602 صوت للسيسي و 58 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة فرعية في أسيوط: 602 صوت للسيسي و 58 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية | لجنة 6 بقنا: السيسي 1558 صوتا مقابل 78 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية | لجنة 6 بقنا: السيسي 1558 صوتا مقابل 78 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| لجنة ثانوية أبوحماد بالشرقية: السيسي 2006 صوتا وموسى 48

مؤشرات أولية| لجنة ثانوية أبوحماد بالشرقية: السيسي 2006 صوتا وموسى 48
المؤشرات الأولية| لجنة بالشرقية: 551 صوتا للسيسي و26 لموسى

المؤشرات الأولية| لجنة بالشرقية: 551 صوتا للسيسي و26 لموسى
بعد فرز 4111 لجنة فرعية.. السيسي 6 ملايين صوت وموسى مصطفى 189 ألف

بعد فرز 4111 لجنة فرعية.. السيسي 6 ملايين صوت وموسى مصطفى 189 ألف
مؤشرات أولية| لجنة فرعية بدمياط: 1945 صوت للسيسي و 48 لموسى

مؤشرات أولية| لجنة فرعية بدمياط: 1945 صوت للسيسي و 48 لموسى
مؤشرات أولية لنتائج للجان حي البستان وعزبة صقر في السنبلاوين بالدقهلية

مؤشرات أولية لنتائج للجان حي البستان وعزبة صقر في السنبلاوين بالدقهلية
مؤشرات أولية| السيسي 2417 صوتا وموسى 75 بمدرسة محمد فريد بطنطا

مؤشرات أولية| السيسي 2417 صوتا وموسى 75 بمدرسة محمد فريد بطنطا
مؤشرات أولية| السيسي 935 وموسى 36 بلجنة كفر سلامون بالبحيرة

مؤشرات أولية| السيسي 935 وموسى 36 بلجنة كفر سلامون بالبحيرة
مؤشرات أولية| لجنة 21 بالجيزة: 1930 صوتا للسيسي و 57 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة 21 بالجيزة: 1930 صوتا للسيسي و 57 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| السيسي 2140 صوتا وموسى 22 في لجنة بالأقصر

مؤشرات أولية| السيسي 2140 صوتا وموسى 22 في لجنة بالأقصر
مؤشرات أولية| لجنة 4 بمدينة السلام: السيسي 1235 صوتا وموسى 40

مؤشرات أولية| لجنة 4 بمدينة السلام: السيسي 1235 صوتا وموسى 40
مؤشرات أولية| السيسي يكتسح موسى بمدرسة الشيماء التابعة لدائرة النزهة

مؤشرات أولية| السيسي يكتسح موسى بمدرسة الشيماء التابعة لدائرة النزهة
مؤشرات أولية| محافظة دمياط: السيسي 905 صوتا وموسى 15

مؤشرات أولية| محافظة دمياط: السيسي 905 صوتا وموسى 15
المؤشرات الأولية| السيسي 904 أصوات وموسى 25 بمدرسة أحمد عرابي بالغردقة

المؤشرات الأولية| السيسي 904 أصوات وموسى 25 بمدرسة أحمد عرابي بالغردقة
مؤشرات أولية| 1311 صوتا للسيسي و21 لموسى بمدرسة أبو مناع في دشنا بقنا

مؤشرات أولية| 1311 صوتا للسيسي و21 لموسى بمدرسة أبو مناع في دشنا بقنا
مؤشرات أولية| السيسي 1395 صوتا مقابل 33 لموسى في مدرسة بالبدرشين

مؤشرات أولية| السيسي 1395 صوتا مقابل 33 لموسى في مدرسة بالبدرشين
مؤشرات أولية| السيسي 9021 صوتا مقابل 202 لموسى مصطفى في حدائق القبة

مؤشرات أولية| السيسي 9021 صوتا مقابل 202 لموسى مصطفى في حدائق القبة
مؤشرات أولية| لجنة 37 بالمنوفية: السيسي 3554 صوتا وموسى 73

مؤشرات أولية| لجنة 37 بالمنوفية: السيسي 3554 صوتا وموسى 73
مؤشرات أولية| السيسي 1784 صوتا وموسى 74 بالقليوبية

مؤشرات أولية| السيسي 1784 صوتا وموسى 74 بالقليوبية
لجنة 3 ببني سويف: 1388 صوت للسيسي و34 لموسى مصطفى و6 أصوات باطلة

لجنة 3 ببني سويف: 1388 صوت للسيسي و34 لموسى مصطفى و6 أصوات باطلة
مؤشرات| موسى يحل ثالثا بعد الأصوات الباطلة في لجنة 42 بمدرسة الفيصلية

مؤشرات| موسى يحل ثالثا بعد الأصوات الباطلة في لجنة 42 بمدرسة الفيصلية
مؤشرات أولية| السيسي 1545 صوتا موسى 44 بالجيزة

مؤشرات أولية| السيسي 1545 صوتا موسى 44 بالجيزة
مؤشرات أولية بلجنة في الدقهلية: 1828 صوتا للسيسي و 78 لموسى و214 باطلا

مؤشرات أولية بلجنة في الدقهلية: 1828 صوتا للسيسي و 78 لموسى و214 باطلا
مؤشرات أولية| السيسي 1676 صوتا مقابل 30 لموسى مصطفى بزهراء المعادي

مؤشرات أولية| السيسي 1676 صوتا مقابل 30 لموسى مصطفى بزهراء المعادي
مؤشرات أولية| السيسي 1271 صوتا مقابل 75 لموسى بـ"ثانوية الطالبية"

مؤشرات أولية| السيسي 1271 صوتا مقابل 75 لموسى بـ"ثانوية الطالبية"
مؤشرات أولية| السيسي 2826 صوتا وموسى 75 بلجان قرية العيون بالبحيرة

مؤشرات أولية| السيسي 2826 صوتا وموسى 75 بلجان قرية العيون بالبحيرة
مؤشرات أولية| السيسي يكتسح موسى مصطفى بمدرسة الطبري بحي شيراتون

مؤشرات أولية| السيسي يكتسح موسى مصطفى بمدرسة الطبري بحي شيراتون
مؤشرات أولية| 1431 صوتا للسيسي بلجنة 14 مدينة السلام

مؤشرات أولية| 1431 صوتا للسيسي بلجنة 14 مدينة السلام
مؤشرات أولية| لجنة 15بالشرابية| السيسي 1449 صوتا وموسى 55

مؤشرات أولية| لجنة 15بالشرابية| السيسي 1449 صوتا وموسى 55
بعد فرز 2126 لجنة فرعية.. السيسي 2.9 مليون صوت وموسى مصطفى 93 ألفا

بعد فرز 2126 لجنة فرعية.. السيسي 2.9 مليون صوت وموسى مصطفى 93 ألفا
مؤشرات أولية| مدرسة الإسلامبولي بالبدرشين: السيسي 1178 صوتا وموسى 36

مؤشرات أولية| مدرسة الإسلامبولي بالبدرشين: السيسي 1178 صوتا وموسى 36
مؤشرات أولية| لجنة فرعية بالشرقية: السيسي 1919 صوتا موسى 35

مؤشرات أولية| لجنة فرعية بالشرقية: السيسي 1919 صوتا موسى 35
مؤشرات أولية| نتائج لجنتي 9 و10 بالمعهد الديني بالمنصورة

مؤشرات أولية| نتائج لجنتي 9 و10 بالمعهد الديني بالمنصورة
مؤشرات أولية| لجنة رقم 30 بالغردقة السيسي 629 صوتا وموسى 26

مؤشرات أولية| لجنة رقم 30 بالغردقة السيسي 629 صوتا وموسى 26
مؤشرات أولية| السيسي 1954 صوتا وموسى 71 بلجنة المشتركة بالبحيرة

مؤشرات أولية| السيسي 1954 صوتا وموسى 71 بلجنة المشتركة بالبحيرة
مؤشرات أولية| السيسي 1185 صوتا مقابل 27 لموسى مصطفى بالخليفة

مؤشرات أولية| السيسي 1185 صوتا مقابل 27 لموسى مصطفى بالخليفة
السيسي يحصد 400 صوت وموسى 37 في لجنة مسقط رأس "المعزول مرسي"

السيسي يحصد 400 صوت وموسى 37 في لجنة مسقط رأس "المعزول مرسي"
مؤشرات أولية| مدرسة الميناء بالغردقة: السيسي 1706 وموسى 96 صوتا

مؤشرات أولية| مدرسة الميناء بالغردقة: السيسي 1706 وموسى 96 صوتا
مؤشرات أولية| السيسي 1139 صوتا مقابل 28 لموسى بمدرسة الفيصلية

مؤشرات أولية| السيسي 1139 صوتا مقابل 28 لموسى بمدرسة الفيصلية
مؤشرات أولية| لجنة 18 بالشرقية: 733 صوتا للسيسي و3 أصوات لموسى

مؤشرات أولية| لجنة 18 بالشرقية: 733 صوتا للسيسي و3 أصوات لموسى
مؤشرات أولية| السيسي 1573 صوتا وموسى مصطفى 40 بالزيتون

مؤشرات أولية| السيسي 1573 صوتا وموسى مصطفى 40 بالزيتون
مؤشرات أولية| السيسي 4280 وموسى 103 بلجان قرية "امليط" في البحيرة

مؤشرات أولية| السيسي 4280 وموسى 103 بلجان قرية "امليط" في البحيرة
مؤشرات أولية| 1995 صوتا للسيسي و 25 لموسى في لجنة 10 بمعهد المنصورة

مؤشرات أولية| 1995 صوتا للسيسي و 25 لموسى في لجنة 10 بمعهد المنصورة
مؤشرات أولية| لجنة 15 بالجيزة: 1247 صوت للسيسي و 24 لموسى مصطفى

مؤشرات أولية| لجنة 15 بالجيزة: 1247 صوت للسيسي و 24 لموسى مصطفى
مؤشرات أولية| السيسي 3532 صوتا وموسى 99 بمدرسة الترامسة بقنا

مؤشرات أولية| السيسي 3532 صوتا وموسى 99 بمدرسة الترامسة بقنا
مؤشرات أولية| السيسي 1879 صوتا مقابل 54 لموسى بمعهد المنصورة

مؤشرات أولية| السيسي 1879 صوتا مقابل 54 لموسى بمعهد المنصورة
مؤشرات أولية| السيسي 6624 صوتا مقابل 191 لموسى مصطفى بالساحل

مؤشرات أولية| السيسي 6624 صوتا مقابل 191 لموسى مصطفى بالساحل
مؤشرات أولية| السلام الإعدادية بالغردقة: السيسى 1346 وموسى 82 صوتا

مؤشرات أولية| السلام الإعدادية بالغردقة: السيسى 1346 وموسى 82 صوتا
مؤشرات أولية| محافظة الإسماعيلية: السيسي 1633 صوتا وموسى 63

مؤشرات أولية| محافظة الإسماعيلية: السيسي 1633 صوتا وموسى 63
المؤشرات الأولية| السيسي 1627 صوتا مقابل 23 لموسى مصطفى بشبرا

المؤشرات الأولية| السيسي 1627 صوتا مقابل 23 لموسى مصطفى بشبرا
مؤشرات أولية| السيسي 1581صوتا وموسى 101 بمدرسة أبودياب شرق بقنا

مؤشرات أولية| السيسي 1581صوتا وموسى 101 بمدرسة أبودياب شرق بقنا
مؤشرات أولية| لجنة الغردقة الثانوية: السيسي 566 صوتا وموسى 24 صوتا

مؤشرات أولية| لجنة الغردقة الثانوية: السيسي 566 صوتا وموسى 24 صوتا
مؤشرات أولية| السيسي 1360 صوتا مقابل 50 لموسى بمدرسة في دار السلام

مؤشرات أولية| السيسي 1360 صوتا مقابل 50 لموسى بمدرسة في دار السلام
مؤشرات أولية| السيسي 735 وموسى 16 صوتا بلجنة تامر عيد بالبحيرة

مؤشرات أولية| السيسي 735 وموسى 16 صوتا بلجنة تامر عيد بالبحيرة
مؤشرات أولية| السيسي 1510 صوتا وموسى 100 بمدرسة أبودياب شرق بقنا

مؤشرات أولية| السيسي 1510 صوتا وموسى 100 بمدرسة أبودياب شرق بقنا
مؤشرات أولية| لجنة 2 في الدقي: السيسي 957 صوتا وموسى 35 صوتا

مؤشرات أولية| لجنة 2 في الدقي: السيسي 957 صوتا وموسى 35 صوتا
مؤشرات أولية| لجنة 7 بـ"المرج": الأصوات الباطلة تتفوق على "موسى"

مؤشرات أولية| لجنة 7 بـ"المرج": الأصوات الباطلة تتفوق على "موسى"
المؤشرات الأولية في 1500 لجنة فرعية: السيسي 2168595.. وموسى 66834

المؤشرات الأولية في 1500 لجنة فرعية: السيسي 2168595.. وموسى 66834
مؤشرات أولية| 2140 صوت للسيسي و22 لموسى في لجنة "صلاح الدين" بالأقصر

مؤشرات أولية| 2140 صوت للسيسي و22 لموسى في لجنة "صلاح الدين" بالأقصر
بدء فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية في لجان شبرا الخيمة

بدء فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية في لجان شبرا الخيمة
بدء الفرز باللجان الفرعية في البحيرة

بدء الفرز باللجان الفرعية في البحيرة
انعقاد اللجنة العامة بسفاجا لاستقبال صناديق الاقتراع

انعقاد اللجنة العامة بسفاجا لاستقبال صناديق الاقتراع
غلق باب التصويت وبدء أعمال الفرز في 40 لجنة فرعية بكرداسة في الجيزة

غلق باب التصويت وبدء أعمال الفرز في 40 لجنة فرعية بكرداسة في الجيزة
مؤشرات أولية| السيسي يحصد 1811 صوتا مقابل 46 لموسى في مصر القديمة

مؤشرات أولية| السيسي يحصد 1811 صوتا مقابل 46 لموسى في مصر القديمة
مؤشرات أولية| مدرسة المندرة بالفيوم: السيسي 2408 صوت وموسى 56

مؤشرات أولية| مدرسة المندرة بالفيوم: السيسي 2408 صوت وموسى 56
بدء فرز اﻷصوات بلجنة السرايات اﻹعدادية بالوايلي

بدء فرز اﻷصوات بلجنة السرايات اﻹعدادية بالوايلي
مؤشرات أولية| السيسي 1185صوتا مقابل 27 لموسى في الخليفة

مؤشرات أولية| السيسي 1185صوتا مقابل 27 لموسى في الخليفة
دائرة المقطم: تقدم السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى

دائرة المقطم: تقدم السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى
بدء فرز أصوات الناخبين بلجان البدرشين والحوامدية وأبوالنمرس في الجيزة

بدء فرز أصوات الناخبين بلجان البدرشين والحوامدية وأبوالنمرس في الجيزة
صور| لحظة فتح صناديق الاقتراع قبل الفرز باللجنة الفرعية بحدائق القبة

صور| لحظة فتح صناديق الاقتراع قبل الفرز باللجنة الفرعية بحدائق القبة
إغلاق جميع لجان السلام والنهضة

إغلاق جميع لجان السلام والنهضة
بدء أعمال فرز صناديق الانتخابات في بني سويف

بدء أعمال فرز صناديق الانتخابات في بني سويف
بدء فرز اللجان الانتخابية بسوهاج

بدء فرز اللجان الانتخابية بسوهاج
بدء فرز أصوات الناخبين بمركز طب الأسرة في بولاق الدكرور بالجيزة

بدء فرز أصوات الناخبين بمركز طب الأسرة في بولاق الدكرور بالجيزة
بدء فرز أصوات الناخبين بلجان العياط وأطفيح وأوسيم بالجيزة

بدء فرز أصوات الناخبين بلجان العياط وأطفيح وأوسيم بالجيزة
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إغلاق لجان الانتخابات وبدء الفرز بالشرقية 

إغلاق لجان الانتخابات وبدء الفرز بالشرقية 
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قوات الأمن تغلق مقرات اللجان الانتخابية ببولاق الدكرور
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إغلاق لجان الاقتراع وبدء فزر الأصوات في محافظات الجمهورية
لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات وعمليات الفرز على "بوابة الوطن"

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات وعمليات الفرز على "بوابة الوطن"

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لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

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