مؤشرات أولية| دمياط الجديدة: السيسي يحصد 12107 أصوات وموسى 495

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في اللجنة العامة بمحافظة دمياط، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 12107 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 495 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1972 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.