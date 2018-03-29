مؤشرات أولية| في 10 محافظات السيسي يتجاوز 6.8 مليون صوت

بعد انتهاء عمليات الفرز في أغلب اللجان العامة على مستوى الجمهورية ترصد "الوطن" لكم بعض المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في عشر محافظات كالتالي:

الأقصر:

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في لجان محافظة الأقصر، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 237151 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 5169 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 10288 صوتا.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في محافظة الأقصر، أن إجمالي الأصوات ممن لهم حق التصويت 780632 ناخبا، صوت منهم منهم 253108 أصوات، بينها 242820 صوتا صحيحا.

الوادي الجديد:

أعلن المستشار فرج صالح رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية، ووفقا للمؤشرات الأولية، أن إجمالي المشاركين في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة بلغ 99 ألف و124 ناخبًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على 85 ألف و866 صوتًا، فيما حصل موسى مصطفى موسى على 4117 صوتا.

بني سويف:

أظهرت نتائج المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في محافظة بني سويف، والتي أعلنتها اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة برئاسة المستشار جمال موسى رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، عن تصويت 814 ألفا و135 ناخبا، من إجمالي مليون و740 ألفا و106 ناخبين، بنسبة حضور 46.78% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 727 ألفا و895 صوتا، مقابل 26 ألفا و681 صوتا لموسى مصطفى موسى.

القليوبية:

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في اللجان العامة بمحافظة القليوبية، وعددها 16 لجنة، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 1168596 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 35290 صوتا، بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 105711 صوتا.

جنوب سيناء:

أعلن اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية في محافظة جنوب سيناء.

وقال عيسى إن إجمالي من قام بالتصويت على مدار ثلاثة أيام 52521 مواطنا من إجمالي 101742 بنسبة 51.6%، وعدد الأصوات الصحيحة 47134 صوتا، والباطل 5378 صوتا.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 45090 صوتا بنسبة 95.6%، أما المرشح الثاني موسى مصطفى موسى فقد حصل على 2053 صوتا بنسبة 4.4%.

قنا:

أظهرت المؤشرات الأولية بمحافظة قنا حصول الرئيس السيسي على 524 ألفا و988 صوتا بينما بلغت الأصوات الباطلة 26499 صوتا وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على 12069 صوتا.

الغربية:

أسفرت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة بمحافظة الغربية، في 14 لجنة عامة، عن فوز عبدالفتاح السيسي بحصوله على مليون 476 ألف 139 صوتا، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 47 ألف صوت، بينما الأصوات الباطلة بلغت 110 آلاف و224 صوتا.

وأكد مصدر مسؤول بغرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بالغربية، أن نسبة الإقبال كانت 50.66%، بعدد أصوات مليون 633 ألف و742 صوتا، وتعد هى المحافظة الأولى في إقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية.

المنيا:

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية بعد فرز لجان محافظة المنيا، البالغ عددها 715، لجنة، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على مليون و220 ألف صوت انتخابي بنسبة 96%، مقابل 49500 صوت لموسى مصطفى موسى بنسبة 4%.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة المنيا، أن عدد الحضور بلغ مليون و300 ألف ناخب، وعدد الأصوات الباطلة 97 ألف صوت.

بورسعيد:

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في محافظة بورسعيد، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 199679 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 6816 صوتا.

المنوفية:

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في محافظة المنوفية، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 1128565 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 22746 صوتا.