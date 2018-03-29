مؤشرات أولية| السيسي 855391 صوتا وموسى 25299 في سوهاج

أظهرت المؤشرات الأولية بمحافظة سوهاج، عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي علي 855391 صوتا، بينما حصل موسي مصطفي موسي علي 25299 صوتا وبلغت الأصوات الباطلة 51115 صوتا والصحيح 880690 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.