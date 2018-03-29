مؤشرات أولية| حصول السيسي على 23138 صوتا وموسى 926 صوتا في بئر العبد

أسفرت المؤشرات الأولية، لأعمال فرز الأصوات في لجان مركزي بئر العبد بشمال سيناء وعددها 24 لجنة عن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 23138 صوتا والمرشح موسى مصطفى موسى 926 و2649 صوتا باطلا، وأن إجمالي الأصوات 26713.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.