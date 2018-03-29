مؤشرات أولية| البحيرة: السيسي يتخطى 1.5 مليون صوت.. وموسى 43 ألفا و817

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية باللجان العامة بمحافظة البحيرة، حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على مليون و568 ألفًا و378 صوتًا، في المقابل حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 43 ألفًا و817 صوتًا.

وأضافت اللجنة أن إجمالي عدد الأصوات بلغ مليونا و728 ألفا و622 صوتا، من بينها مليون و611 ألفا و930 صوتا صحيحا، وبلغت الأصوات الباطلة 116 ألفا و436 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.