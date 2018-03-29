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الوطن

مؤشرات أولية| مليون و768 ألف للسيسي و64 ألف و775 لموسى في الشرقية

اليوم AM 06:20
كتب: نظيمه البحرواي
مؤشرات أولية| مليون و768 ألف للسيسي و64 ألف و775 لموسى في الشرقية

ارشيفية

انتهت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، من أعمال فرز الأصوات، ووفقا للوشرات الأولية، فقد حصل المرشح عبدالفتاح السيسي على مليون و786 ألف و602 صوت، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 64 ألف و775 صوتًا للمرشح موسى مصطفى موسى.

وأوضحت اللجنة، أن الأصوات الصحيحة مليون و833 ألف و317 وأن الحاضرين مليون و950 ألف و482 ناخبًا، والأصوات الباطلة 117 ألف و105 صووت، وأن من لهم حق الانتخاب 4 ملايين و 132 ألفا و 628 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 1032 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1149 لجنة فرعية.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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