مؤشرات أولية| السيسي يحصد 35 ألفا و666 صوتا.. وموسى 1068 صوتا بالدقي

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية "رقم 6" بالدقي بمحافظة الجيزة، حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 35 ألفا و666 صوتا، مقابل 1068 صوتا لموسى مصطفى موسى.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ 39 ألفا و773 ناخبا، من بينها 36 ألفا و734 أصواتا صحيحا، و3039 صوتا باطلا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.