مؤشرات أولية| 1.7 مليون صوت للسيسي و37 ألف لموسى في الدقهلية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات الناخبين، في الدوائر العامة وعددها 23 لجنة على مستوى محافظة الدقهلية محكمتي "جنوب وشمال الدقهلية" وبلغ إجمالى عدد الحضور 1918187 ناخبا، بنسبة حضور 47%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1820370 صوتا.

وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 1783403 صوت بنسبة 97.97%، بينما حصل موسى مصطفى موسى على 36967 صوتا بنسبة 2.03%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 97817 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.