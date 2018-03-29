مؤشرات أولية| 911 ألف صوت للسيسي و24 ألف لموسى في كفر الشيخ

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في كفر الشيخ، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 910810 أصوات، وموسى مصطفى موسى على 23673.

وقال المستشار عبد المنعم السيوي، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، إن نسب التصويت بلغت 45.7%، وبلغ عدد الحضور 969434 ألف ناخب وناخبة، من إجمالي 2 مليون و120 ألفا و243 صوتا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 934483 صوتا، والأصوات الباطلة 34951 صوتا، بنسبة 45.7%.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.