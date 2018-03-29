مؤشرات أولية| 145 ألف صوت للسيسي و7 آلاف لموسى بالسويس

أعلن المستشار مجاهد محمد مجاهد، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمحافظة السويس نتيجة الانتخابات بالمحافظة، حيث أكد أن عدد المشاركين في الانتخابات في اللجان العامة الخمسة بالسويس، سجلت نسبة حضور 176 ألف و940 ناخب، من أصل 441 ألف و277 ناخب لهم حق التصويت.

وأضاف مجاهد، أثناء إعلان النتيجة العامة بمجمع محاكم السويس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح السيسي 145354 صوت، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح موسى مصطفى موسى 6961 وعدد الأصوات الصحيحة هي 152315 وعدد الأصوات الباطلة 24625.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.