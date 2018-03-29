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الوطن

مؤشرات أولية| السيسي يحصد 935 ألفا و91 صوتا وموسى 41 ألف صوت في أسيوط

منذ 11 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مؤشرات أولية| السيسي يحصد 935 ألفا و91 صوتا وموسى 41 ألف صوت في أسيوط

أرشيفية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في لجان محافظة أسيوط، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 935091 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 41179، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 37537 صوتا.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة بلغ 1013807 ناخبا، بينهم 976270 صوتا صحيحا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية

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