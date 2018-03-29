مؤشرات أولية| حصول السيسي على 78659 صوتا مقابل 1744 لموسى بفارسكور

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بدائرة مركز شرطة فارسكور، بمحافظة دمياط، حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 78659 صوتًا مقابل 1744 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى.

وذكر بيان للجنة أن إجمالي من لهم حق التصويت والمقيدين بجداول اللجنة بلغ 180130 ناخبًا، وبلغ عدد الحضور 85109، وبلغت جملة عدد الأصوات الصحيحة منهم 80403 أصوات، وبلغت جملة عدد الأصوات الباطلة 4706 أصوات.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.