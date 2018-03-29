مؤشرات أولية| 77 ألف صوت للسيسي و3 آلاف لموسى في البدرشين بالجيزة

أسفرت المؤشرات الأولية أن إجمالي عدد الناخبين، بمركز البدرشين بلغ 86608 ناخب، من بينهم 77431 للمرشح عبد الفتاح السيسي، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 2986 صوت، في حين أن عدد الأصوات الباطلة بلغ 6191 صوت.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.