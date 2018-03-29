كرم جبر عن الانتخابات: كانت ربيعا مصريا ديمقراطيا بديلا للربيع العربي

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المصريين قرروا أن يجعلوا الانتخابات الرئاسية احتفالية كاحتفاليات الأعياد، وهو بالفعل كان ربيعا مصريا ديمقراطيا بديلاً للربيع العربي الذي دمر الدول وخرب الشعوب.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري على الرغم من مروره بثورتين في فترة قصيرة استطاع أنه ينتصر ويجري انتخابات نزيهة حرة.

وتابع جبر، أن التحدي كان كبيرا وهو ما زاد إصرار المصريين في تلبية النداء، مشيدًا بالأداء البطولي الرائع للقوات المسلحة في تأمين الانتخابات.