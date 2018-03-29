بالفيديو| رامي رضوان: تصريحات محافظ كفر الشيخ عن "المتخلفين" مرفوضة

علق الإعلامي رامي رضوان على تصريح محافظ كفر الشيخ، بخصوص من لم يشارك بالانتخابات الرئاسية، قائلا: "التصريح كان صادم الحقيقة، لما المراسل كان بيسأله تقول إيه للناس اللي منزلتش شاركت؟ وكان رد المحافظ: اقعدوا في بيتكم وشوفوا اللي يطبطب على قفاكم من ورا كتكم ستين نيلة".

وأضاف رضوان، أثناء تقديم برنامجه "8 الصبح" على "dmc": "كلي خجل وأنا بنقل الكلام ده.. ولما شوفت الصحف ناقلة التصريحات دي أنا قولت أكيد في أفورة والمحافظ مقالش كده، لحد ما شوفت الفيديو ولقيته قال كدا فعلا".

وتابع أن محافظ كفر الشيخ اعتذر أمس في أحد البرامج، والاعتذار يقبله أو يرفضه ممن وجه لهم هذا الكلام، "لكنه كتصريح خرج من مسؤول فهو مرفوض شكلا وموضوعا".