"المرور": اتخذنا الاجراءات اللازمة لتفادي تأثير العاصفة الترابية

قال الرائد أحمد نور الدين مشرف غرفة العمليات في الإدارة العاملة للمرور، إن هناك تنسيق بصفة مستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية والإدارة العامة للمرور، وكانت هناك توقعات برياح محملة بالأتربة والرمال، ما له تأثير على الطرق ومستوى الرؤية.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، المذاع على شاشة "أون لايف"، أن الإدارة اتخذت الإجراءات اللازمة، وبدأت المتابعة وتوزيع الخدمات والتوعيات للمواطنين.

وتابع أن تأثير الحالة الجوية والعاصفة بدأ الساعة 12 ظهر أمس، وكانت هناك متابعة جيدة واتخاذ التدابير المبكرة فقط، منها إغلاق طرق في بعض المحافظات.

واستكمل: على السائقين الالتزام بتحويل المسارات وإرشادات رجال المرور، مشيرا إلى أنه على السائق السير بأقل سرعة ممكنة في حالة العواصف الجوية وحالة الشبورة، وعدم تجاوز أي سيارة بسرعة وعدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ.