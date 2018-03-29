مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 58 ألف صوت مقابل 1930 لـ"موسى" في المعادي

أظهر تقرير لجنة الانتخابات بدائرة المعادي بالقاهرة، برئاسة المستشار إسماعيل الزيادي، حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 58680 صوتا مقابل 1930 للمرشح موسى مصطفى موسى.

وبلغ عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة المعادي وتشمل 35 لجنة، 202575، شارك منهم في الانتخابات 67544، كما بلغ عدد الأصوات الباطلة في جميع اللجان 6934 والأصوات الصحيحة 60610.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.