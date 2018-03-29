اليوم.. الأزهر يبحث الجديد في "مجالات طب الأطفال"

تفتتح جمعية طب أطفال الأزهر مؤتمرها السنوي الـ19، اليوم، بعنوان "الجديد والحديث في مجالات طب الأطفال"، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب، والدكتور مجدي الدهشان وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأعلن الدكتور عاطف دنيا رئيس المؤتمر، عقد ورشتين عمل بمستشفى باب الشعرية الجامعي على هامش المؤتمر الأولي بشأن الممارسات المختلفه والتدخلات في مجال الأطفال حديثي الولادة، بجانب مناقشة بروتوكول جامعه الأزهر لعلاج حالات الاعتلال الدماغي نتيجه نقص الأكسجين في حديثي الولادة، وتتناول ورشة العمل الأخرى الجديد والحديث في التطبيقات العملية لاستخدام أجهزه التنفس الصناعي بجانب تناول المماراسات العملية عن قراءة وتفسير تقارير غازات الدم.

وأوضح دنيا، في بيان اليوم، أن المؤتمر يشتمل على 6 جلسات علمية في مختلف التخصصات الدقيقه في طب الأطفال وتتضمن أمراض كلى الأطفال وأمراض القلب والأمراض العصبية والنفسية وأمراض الصدر والحساسيه وأمراض الغدد في الأطفال.