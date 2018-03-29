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الوطن

"الأوقاف": خطبة الجمعة الموحدة عن "الأمل"

منذ 37 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
"الأوقاف": خطبة الجمعة الموحدة عن "الأمل"

د. مختار جمعة - وزير الأوقاف

خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة غدا، للحديث عن الأمل، وتشمل الخطبة الموحدة التي نشرتها وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي الحديث التفرقة بين الأمل الصادق والخيالات، فالأخيرة لا تقوم إلا على الأماني المجردة وأحلام اليقظة، ويجب على المسلمين الأخذ بالأسباب والسعي وراء الأمل.

وشددت الوزارة على الآئمة والخطباء والذين يقدر عددهم بما يقارب 100 ألف إمام وخطيب، بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت بين 15 و20 دقيقة حد أقصى، وضرورة تفهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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