مؤشرات أولية| السيسي يحصل على 38204 أصوات في لجنة عامة 12 بكرداسة

انتهت اللجنة العامة "12"، ومقرها منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وتضم اللجنة "12" 40 لجنة فرعية، وأظهر الفرز حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 38204 أصوات، وموسى مصطفى موسى على 1889 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 4434.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.