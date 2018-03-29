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الوطن

"الأرصاد": طقس غير مستقر اليوم وغدا.. وسقوط أمطار رعدية

منذ 33 دقيقة
كتب: سحر المكاوى
"الأرصاد": طقس غير مستقر اليوم وغدا.. وسقوط أمطار رعدية

صوره أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس يطرأ عليها تغيرًا مفاجئا وملحوظا، اليوم، موضحا أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا بمعدل يتراوح بين 10 و12 درجة مئوية على الأنحاء كافة، ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا، بارد ليلا.

كانت البلاد شهدت، أمس ارتفاعا في درجات الحرارة، وسجلت درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، وشهدت أغلب الأنحاء طقسا شديد الحرارة، مصحوبًا برياح مثيرة للرمال والأتربة وصلت لحد العاصفة.

وأضاف رئيس الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اليوم وغدا، نظرا للتقلبات الجوية الحادة والسريعة وهي السمات الرئيسية لفصل الربيع.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وسيناء تكون أمطارا رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية الشرقية.

ونصح عبد العال المواطنين أصحاب الأمراض التنفسية بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة، مطالبا المواطنين بعدم تخفيف الملابس وخصوصًا أيام الخميس والجمعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى اليوم وغدا على السواحل الشمالية الغربية من 20 إلى 21 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الشرقية من 19 إلى 21 درجة مئوية، ومحافظـات الوجة البحري والقاهرة 22 إلى 23 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد 23 إلى 24 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد 28 إلى 27 درجة مئوية.

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