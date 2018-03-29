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الوطن

فلسطين تحمّل "الاحتلال" تداعيات التهديدات العلنية باستهداف مواطنيها

منذ 31 دقيقة
كتب: وكالات
فلسطين تحمّل "الاحتلال" تداعيات التهديدات العلنية باستهداف مواطنيها

القدس

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق أبناء الشعب الفلسطيني عشية "مسيرات العودة" المقررة غدا.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن "هذا التفويض المفتوح بالقتل لشعبنا عامة، ولأهلنا في قطاع غزة بشكل خاص، هو امتداد لعقلية الاحتلال الداعشية والعنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم، وتصدير العنف ونشر ثقافته"، حد قولها.

واعتبرت الوزارة التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي هي "انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية".

وأضافت الوزارة: "إعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال (أيزنكوت) تصريحا بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين".

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