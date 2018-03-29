استقرار نسبي في الطقس بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، استقرارا نسبيا في حالة الطقس، بعد انتهاء موجة العواصف الترابية الشديدة التي تعرضت لها المحافظة أمس، وتسببت في حدوث حرائق في مزارع نخيل، وسقوط أبراج وأعمدة إنارة، وأدت لغلق كافة منافذ وطرق المحافظة الرئيسية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبسبب العاصفة الترابية، اعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن اليوم الخميس إجازة رسمية للمدارس والمصالح الحكومية، باستثناء المصالح الخدمية التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية الشديدة التي ضربت مراكز الوادي الجديد منذ أمس الأربعاء.