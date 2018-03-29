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الوطن

"الأصليين" يختتم فعاليات الدورة 24 من "تطوان" لسينما البحر المتوسط

منذ 40 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
"الأصليين" يختتم فعاليات الدورة 24 من "تطوان" لسينما البحر المتوسط

منة شلبي في فيلم "الأصليين"

يختتم فيلم "الأصليين" للمخرج مروان حامد، الدورة الـ 24 من مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط، يوم السبت المقبل.

يتنافس 20 فيلما على جوائز الدورة 24 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، ففي قسم الأفلام الروائية يتنافس 12 فيلما طويلا منهم الفلسطيني "واجب" لمخرجته آن ماري جاسر، والفيلم الإسباني "لا أعرف كيف أقول وداعا" للينو إسكاليرا، والفيلم الصربي "صلاة جنائزية للسيدة"، لبوجان فولوتيك، والفيلم اليوناني "بوليكسني" لدورا مساكالانوفا، والفيلم اللبناني "غذاء العيد" للوسيان بورجيلي، والفيلم التونسي "بنزين" لسارة عبيدي، والفيلم الروماني "أصوات" لقسطنطين بوبيسكو، والفيلم الفرنسي الجزائري "السعداء" لصوفيا دجما، والفيلم المصري "زهرة الصبار" لهالة القوصي، والفيلم الإيطالي "فيلينو" لدييغو أوليفاريس، والفيلم المغربي "ولولة الروح" لعبد الإله الجوهري.

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