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الوطن

تأخر إقلاع 5 رحلات من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 42 دقيقة
كتب: محمد الشيخ
تأخر إقلاع 5 رحلات من مطار القاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية

مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأعمال الصيانة وظروف التشغيل. 

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، لـ"الوطن"، أن رحلة خطوط مصر للطيران رقم 637 المتجهة إلى العاصمة العراقية بغداد تأخرت عن موعد إقلاعها المقرر بجدول التشغيل لأكثر من ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية. 

وأضافت المصادر، أنه أيضًا تأخرت رحلة الطيران المصرية العالمية المتجهة إلى الكويت بسبب سوء الأحوال الجوية، كما تأخرت رحلة مصر للطيران المتجهة إلى دبي رقم 912 لمدة ساعتين عن موعد التشغيل المقرر لها.

كما تأخرت رحلة مصر للطيران المتجهة إلى نجامينا رقم 885 لمدة ساعة كاملة عن الموعد المحدد لها في جدول التشغيل بسب الأحوال الجوية، وأيضا رحله مصر للطيران المتجهة إلى تل أبيب، وأخيرا رحلة طيران شركه نيل إير المتجهه إلى أسوان بسب سوء الأحوال الجوية، وتم إخطار اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار الذي أمر بإنزال جميع الركاب إلى صالات الترانزيت لحين تحسن الأحوال الجوية.

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