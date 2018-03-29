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الوطن

إلغاء الرحلات الجوية في الخرطوم بسبب عاصفة رميلة

منذ 21 دقيقة
كتب: أ ف ب
إلغاء الرحلات الجوية في الخرطوم بسبب عاصفة رميلة

صورة أرشيفية

ضربت عاصفة رملية اليوم، العاصمة السودانية ما أرغم السلطات على إلغاء رحلات وإغلاق مدارس في الخرطوم والبلدات المجاورة.

وأعلن مسؤول في مطار الخرطوم انه تم الغاء عدة رحلات داخلية ودولية بعد التحذير الذي نشرته مصلحة الارصاد الجوية فجرا.

وقال الناطق باسم مطار الخرطوم محمد مهدي لوكالة فرانس برس "منذ الساعة 3,00 (5,00 ت غ) لم تهبط او تقلع أي طائرة".

واضاف "بسبب سوء الأحوال الجوية، نتوقع ان يبقى المطار مغلقا حتى اشعار آخر" موضحا انه تم تحويل مسار رحلتين تشغلهما خطوط جوية سودانية خاصة قادمتين من القاهرة والكويت الى بورسودان.

ويشهد السودان عادة عواصف رملية لا سيما الخرطوم لكنها تزول بعد عدة ساعات.

الا ان عاصفة اليوم، استمرت كما يبدو فترة أطول بحسب مصلحة الارصاد الجوية فيما اشتكى السكان القلائل الذين غامروا بالخروج من منازلهم من رؤية ضعيفة جدا.

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