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الوطن

"cbc" تعرض الجزء الثانى من مسلسل"أنا شهيرة.. أنا الخائن" السبت المقبل

منذ 33 دقيقة
كتب: ضحى محمد
"cbc" تعرض الجزء الثانى من مسلسل"أنا شهيرة.. أنا الخائن" السبت المقبل

"أنا شهيرة.. أنا الخائن"

قررت شبكة قنوات "CBC" عرض الجزء الثاني من المسلسل المأخوذ عن رواية "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، والذي يقدم تحت عنوان "أنا الخائن" بداية من السبت 31 مارس الجارى، لينتهى مع حلول شهر رمضان المقبل.

"أنا شهيرة .. أنا الخائن" رواية من جزأين مقتبسة عن أحداث حقيقية سجلتها الكاتبة نور عبدالمجيد، وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية على كتابين فى عام 2013، تحكى الكاتبة من خلالها على لسان بطلى القصة شهيرة ورؤوف حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكل منفصل بالكتابين.

المسلسل من بطولة ياسمين رئيس، والثاني لأحمد فهمي، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبواليزيد، محمد العمروسى، وخالد زكى، أحمد فؤاد سليم، مها أبوعوف وحنان سليمان، ووقف على إخراج الجزء الثانى كريم العدل، من إنتاج هانى أسامة ومحمد حفظى.

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