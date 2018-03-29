صفوت العالم: الإعلام استطاع الرد على الدعاية المضادة

علق الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام، على التغطية الإعلامية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الإعلام المصري بجميع شاشاته وإذاعاته، استطاع نقل كل الأجواء الاحتفالية والعاطفية التي كانت تعبر عن سعادة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات، وفي الوقت نفسه استطاعات الرد على الدعاية المضادة من جانب بعض القنوات المعادية للنظام المصري.

وأضاف العالم، لـ"الوطن"، أن عشرات المراسلين للقنوات والإذاعات في لجان الاقتراع المختلفة على مستوى الجمهورية، قدموا الأدالة والشواهد التي توضح الإقبال الكبير من المواطنين على التصويت في الانتخابات..

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.