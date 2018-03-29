وزير الصحة يتفقد مستشفى جامعة الأزهر التخصصي

أشاد الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر، موضحا أنها "صرح طبي كبير وموقع متميز"، وذلك خلال تفقدة صباح اليوم الخميس، المستشفى، عقب اجتماعه الأسبوع الماضي مع أحمد الطيب شيخ الأزهر.

واقترح وزير الصحة، توفير بعض التخصصات الضرورية في المستشفى مثل المخ والأعصاب وعمليات القلب المفتوح والرمد قبل الافتتاح الرسمي للمستشفى، مع ميكنة النظام وتوفير جميع الاَلات الجراحية والمستلزمات الطبية، كما اقترح انشاء مدرسة للتمريض لتوفير القوى البشرية من الفرق الطبية.

الجدير بالذكر، أن المستشفى في المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي وتضم 120 سريرًا و4 غرف عمليات و6 غرف رعاية مركزة و6 غرف رعاية قلب و48 عيادة تخصصية و12 جهاز غسيل كلوي وجهاز تفتيت حصوات الكلى وقسم للأشعة به الرنين المغناطيسي وموجات صوتية وثلاثي ورباعي البعد، وجهاز الكشف المبكر عن سرطان الثدي بجانب الخدمات المعاونة من مطبخ وتعقيم.