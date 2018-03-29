غدا.."كلام الليل" تتطرق إلى الوحدة الوطنية في السعودية على مسرح "تبوك"

تنظم جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك، بالمملكة العربية السعودية، غدا، العرض المسرحي "كلام الليل" على مسرح إدارة التعليم بتبوك.

المسرحية من تأليف وإخراج ياسر المحمدي، وبطولة الممثلين أحمد الفلس وياسر المحمدي وصالح البلوي، وذلك وفقا لخبر نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

تدور أحداث العرض حول عدة شخصيات تمثل الصراع الفكري بين الأجيال كما تتضمن التأكيد على الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، وذلك عبر قالب اجتماعي كوميدي.

وقال مدير الجمعية ماجد العنزي، إن المسرحية تأتي في إطار حرص الجمعية على دعم وتنشيط الحراك المسرحي بالمنطقة وتشجيع المواهب المسرحية الجديدة لنثر إبداعاتها ومواهبها فوق خشبة المسرح، مؤكداً على أهمية المسرح في تشكيل وعي الجمهور.