مطران البحيرة يدشن كنيسة الملاك ميخائيل ويفتتح "مستوصف خيري"

صلي الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، ورئيس دير الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة "الطرانة"، حيث قام بتدشين كنيسة الملاك ميخائيل وتكريس 5 مذابح بها.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان له، إن الأنبا باخوميوس افتتح كذلك المستوصف الخيري بمبنى الخدمات بالكنيسة عقب قداس التدشين.

وشارك في صلوات التدشين الأنبا مينا أسقف ورئيس دير مارجرجس بالخطاطبة، والأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير مكاريوس السكندري بالقلالي، والأنبا ماركوس أسقف عام كنائس حدائق القبة والوايلي ورئيس دير الأنبا موسى بالعلمين.