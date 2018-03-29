رئيس جامعة الزقازيق يفتتح المؤتمر  العلمي الخامس للجلدية والتناسلية 

افتتح الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، أعمال المؤتمر السنوي العلمي الخامس لقسم الأمراض الجلدية والتناسلية وطب الذكورة بكلية الطب بمشاركة عدد كبير من الأساتذة من الجامعات المصرية لمناقشة الجديد في هذا المجال خلال الجلسات العلمية التي تتضمن محاضرات ومناقشة عدد من الأوراق البحثية.

وأشاد رئيس الجامعة بتاريخ القسم وتميزه دائما في نشاطه وبأساتذته المتميزين وموجها شكر خاص للدكتور السيد خاطر لدور المتميز دائما في جميع القوافل الطبية التي تقوم بها الجامعة داخل وخارج محافظة الشرقية وإصراره الدائم على المشاركة في قوافل في حلايب وشلاتين وأبو رماد وغيرها من مدن وقري محافظة البحر الأحمر وكذلك محافظة السويس .

حضر الافتتاح كل من الدكتورة نهلة الجمال وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور خالد بيومي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور محمد متولي عبد النبي رئيس المؤتمر، والدكتورة أماني نصار رئيس قسم الأمراض الجلدية، والدكتور سحر المقدم مقرر المؤتمر، والدكتورة هند جميل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والدكتور السيد خاطر منسق المؤتمر وعدد كبير من الأساتذة والباحثين.