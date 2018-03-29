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الوطن

اليوم.. علي الحجار ضيف "لسه فاكر" على "نجوم إف إم"

منذ 33 دقيقة
كتب: الهام زيدان
اليوم.. علي الحجار ضيف "لسه فاكر" على "نجوم إف إم"

على الحجار

يستضيف برنامج "لسه فاكر"، للمذيعة يارا الجندى، النجم الكبير علي الحجار، في حلقة خاصة اليوم الخميس، على إذاعة "نجوم إف.إم" في الساعة 8 مساء، ليتحدث عن آخر أعماله الغنائية الجديدة التى يحضر لها.

 كما يتحدث "الحجار"، عن جدول ومواعيد حفلاته الجديدة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن حديثه عن ألبومه الأخير "ما تخدى بالك"، والذى تم طرحه منذ أشهر قليلة، ويكشف النجم الكبير لأول مرة عن عدة أسرار منذ دخوله الوسط الفنى وعلاقاته مع جيله من المطربين.

 يذكر أن برنامج "لسه فاكر" تقدمه يارا الجندى، على إذاعة نجوم إف.إم، ويذاع الخميس من كل أسبوع فى الساعة الثامنة مساء.

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