غدا.. فرقة يوتوبيا المسرحية تقدم "سندريلا سيكريت" على مسرح رومانس

تستعد فرقة يوتوبيا المسرحية لتقديم أحدث عروضها "سندريلا سيكريت" عن كتاب يحمل نفس الاسم للكاتبة هبة السواح وصياغة مسرحية منال مغربي ومن إخراج محمد حافظ، وذلك غدا الجمعة، عن طريق تقديم حفلتين، الأولى في الساعة 5 مساء والحفلة الثانية في الساعة 7.30 مساء على مسرح رومانس بوسط البلد.

ويتحدث المخرج محمد حافظ عن العرض قائلا: "لا تختلف المسرحية عن الكتاب من ناحية الخط الدرامي، فتدور الفكرة حول ما تربينا عليه من أن القصص السعيدة تنتهي نهايات سعيدة، وهو ما يجعل الحياة في عيوننا سعيدة دائما، ولكن ذلك عكس الواقع، فقصة لقاء الأمير بالأميرة، وأن ما بعدها ستكون الحياة في سعادة، هي فكرة لا علاقة لها بالواقع الذي نواجهه عندما نتقدم في العمر".

وتابع: "تقدم المسرحية مرحلة ما بعد زواج سندريلا من أمير أحلامها، وهل في الحقيقة عاش الأمير وسندريلا حياة سعيدة؟".

العرض من تمثيل ( ريهام عماد الدين - إيمان قاسم - تقوى خالد - هشام محمد - محسن علاء - جوجا جلال - مريم خليل - إيمان جمال - ندى وليد - رضوي حجازي - بسنت محمد - دينا فارس - منى صلاح الدين - سيف دياب - أحمد المهندس – هبه"، وأزياء هاجر كمال ديكور داليا مجدي - يمنى طارق، تصميم أداء حركي محمد حمدي، وإعداد موسيقى سيف دياب، تدريب صوتي: أحمد عمده، ومخرج مساعد رضوان محمد.