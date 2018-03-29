"الإحصاء": 153.8 مليون نسمة عدد سكان مصر في 2050

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مؤشرات تقرير سوق العمل في مصر تؤكد أن عدد سكان مصر سيصل لـ153.8 مليون نسمة عام 2050، ثم يزداد إلى 200 مليون نسمة عام 2100.

وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن مصر ستتاثر بزيادة هيكلية متنامية في العمالة وأن العمالة الزائدة ستتميز بمستويات تعليمية عالية، وأن هذا سيؤدي لمستويات غير مسبوقة من البطالة وستؤدي لزيادة الفقر بل أنه سيعرض الاستقرار الاجتماعي للخطر، موضحا أن الهجرة في هذه الحالية ستكون ضرورية وليست خيار.

وأشار التقرير، إلى ضرورة ان يزيد معدل المشتغلين بنحو 2% سنويا لتحيقق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقترب من نحو 5% مع ضرورة التأكد من منع زيادة البطالة بشكل ملحوظ خاصة مع الابتكارات التكنولوجية التي ستعتمدها مصر خاصة أنها ستؤدي إلى تقليل مرونة الدخول إلى سوق، لافتا إلى أن مصر لابد أن تسعي لتعزيز جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على خفض معدل الخصوبة.