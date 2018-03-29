8 شخصيات سبقت محمد حفظي في رئاسة "القاهرة السينمائي".. تعرف عليهم

يعتبر المنتج والسيناريست محمد حفظى هو الشخص التاسع الذي يتولى رشاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 40، حيث يسبقه 8 شخصيات من أهم الأسماء في الفن والثقافة المصرية، وهما كالتالي:

- كمال الملاخ (من 1976 إلى 1983):كاتب و صحفي وعالم اثار وأديب، أسس مهرجان القاهرة السينمائي وتولى إدارته على مدار سبع دورات، كما أسس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما عام 1973، بالإضافة إلى مهرجاني القاهرة والإسكندرية السينمائيان، ومهرجان مجاويش السينمائي بالبحر الأحمر‏، وأسوان السينمائي إلا أنهم لم يكتب لهم الاستمرار‏.

- كمال الشيخ (1984): مخرج مصرى تولى رئاسة المهرجان لدورة واحدة فقط، قدم ما يقرب من 37 فيلما طويلا، كما يعد من أوائل المخرجين الذين قدموا أدب نجيب محفوظ إلى السينما، بالإضافة إلى مجموعة آخرى من الأدباء من بينهم إحسان عبدالقدوس، وفتحي غانم، وشارك فى العديد من المهرجانات من بينها كان، كارلوفيفارى بتشيكوسلوفاكيا، ومهرجاني بيروت ورمانيا.

- سعد الدين وهبة (من 1985 إلى 1997): مؤلف مسرحى وسيناريست، شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي، انتخب نقيبا للسينمائيين عام 1979، ثم رئيساً الاتحاد التقابات الفنية، ثم انتتخب رئيسا لاتحاد كتاب مصر عام 1997، قام بكتابة السيناريو والحوار لعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية منها: زقاق المدق، أدهم الشرقاوي، الحرام، مراتي مدير عام، الزوجة الثانية، أرض النفاق، أبي فوق الشجرة، أريد حلا.

- حسين فهمي (في الفترة من 1998 إلى 2001): فنان مصرى، تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، ودرس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، اكتشفه المخرج الراحل حسن الإمام، شارك في مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية تقترب من 185 عملا.

- شريف الشوباشي (في الفترة من 2002 إلى 2005): كاتب صحفى ومفكر سياسي، تخرج من كليه الآداب جامعة القاهره قسم اللغة الفرنسية عام 1967، عمل بأمانه منظمة اليونيسكو الدولية بباريس من عام 1980 إلى عام1985.

- الدكتور عزت أبو عوف (في الفترة من 2006 إلى 2012): ممثل وموسيقي مصر، حصل على بكالوريوس الطب، ثم تفرغ للموسيقى، كان عضوًا في فرقة Les Petits Chats، أسس مع شقيقاته الأربعة فرقة "فور إم" في أواخر السبعينات، اتجه إلى التمثيل مع حلول التسعينات، حيث كانت بدايته مع المخرج خيري بشارة من خلال فيلم "آيس كريم في جليم"، شارك فى بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية.

- الناقد سمير فريد ( 2014): كاتب صحفى وناقد سينمائى ملقب بعميد النقاد السينمائيين العرب، وتولى إدارة المهرجن دورة واحدة فقط، شترك في إصدار ثلاث مجلات سينمائية منذ 1969، صدر له 50 كتابا مؤلفا ومترجما، كما شارك في برمجة مجموعة كبيرة من المهرجانات السينمائية حول العالم.

- الدكتورة ماجدة واصف (في الفترة من 2015 إلى 2017): اصلة على دكتوراه في السينما من الـ "École des Hautes Études en Sciences Sociales" في باريس، تولت رئاسة مهرجان الاقصر للسينما المصرية والأوروبية من 2012 إلى 2014، مديرة ادارة السينما بمعهد العالم العربي بباريس من 1988 إلى 2008، عملت كمستشارة فنية في الإعداد لعدد من المهرجانات السينمائية العربية والعالمية، منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وتعمل منذ 2004 كمستشارة لمهرجان كان السينمائي الدولي، قامت بتدريس السينما العربية في حامعة السوربون في باريس من 1985 حتى 1995.