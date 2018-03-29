تسجيل الدخول

الوطن

"تمريض المنصورة" تنظم مؤتمرا عن الرعاية الصحية في أبريل المقبل

منذ 17 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"تمريض المنصورة" تنظم مؤتمرا عن الرعاية الصحية في أبريل المقبل

جامعة المنصورة

تنظم كلية التمريض بجامعة المنصورة بالتعاون مع كل من مستشفى الأطفال ومركزي الأورام والكلى والمسالك البولية وجامعتي كيس ويسترن الأمريكية وبي إس جى الهندية، المؤتمر الدولي الرابع الذي يقام تحت عنوان "نحو مستقبل مشرق في التمريض والرعاية الصحية" خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2018 تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة.

ويهدف المؤتمر الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في تقديم الرعاية الصحية، واستخدام علوم التمريض والمعارف المختلفة لبناء مستقبل مشرق في التمريض، ومواجهة التحديات في نظام الرعاية الصحية في مصر، وسد الفجوة بين الأدلة والممارسات في المجال الصحي وفي الرعاية التمريضية، ودمج الأنماط التعليمية الحديثة مع الممارسة العملية والبحث العلمي، وتبادل الخبرات التعليمية بين طلاب الطب والتمريض والعلوم والصيدلة وطب الأسنان في مختلف الثقافات.

وتتلخص أهم محاور المؤتمر في جودة الخدمة الطبية المقدمة وسلامة المرضى، والتخصصات المتعددة في الرعاية الصحية، والمعلوماتية الصحية والتمريضية، والرعاية التلطيفية للمرضى، والرعاية الطبية الخاصة بالأسنان وصحة الفم، والجديد في الرعاية الصحية لمرضى الأطفال والأورام والطرق الحديثة في التعليم والبحث العلمي، والأخلاقيات الطبية.

يعرض خلال المؤتمر 80  ورقة بحثية قام بها باحثون من مختلف الجامعات المصرية في تخصصات الطب والصيدلة والأسنان والعلوم والتمريض، وسيتم عقد العديد من ورش العمل الخاصة بتدريب طلاب مجال الرعاية الصحية في مجالات الطب والصيدلة والتمريض والأسنان والعلوم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من عدة بلاد بهدف تبادل الثقافات والمهارات العلمية المتخصصة.

وتتمثل هذه الورش فى إعادة بناء الثدى بعد جراحة سرطان الثدي والتي ينظمها مركز جراحة الأورام ويحاضر فيها الدكتور محمد عبد الفتاح حجازي، مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، وكيفية كتابة مقال طبي أصلى التي تقام بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية.

أخبار متعلقة

مؤتمر دولي بجامعة المنصورة لمناقشة أمراض الكلى لدى الحوامل

مؤتمر دولي بجامعة المنصورة لمناقشة أمراض الكلى لدى الحوامل
"طب المنصورة" تستعد لعقد المؤتمر الدولي الثامن لوحدة أمراض الكلى

"طب المنصورة" تستعد لعقد المؤتمر الدولي الثامن لوحدة أمراض الكلى
"الجديد في تشخيص وعلاج أمراض الكلى" ندوة بـ"طب المنوفية"

"الجديد في تشخيص وعلاج أمراض الكلى" ندوة بـ"طب المنوفية"
"أمراض الكلى بـ"طب المنيا" تعقد مؤتمرها العلمي بالتعاون مع جامعة شيفلد

"أمراض الكلى بـ"طب المنيا" تعقد مؤتمرها العلمي بالتعاون مع جامعة شيفلد
الجديد في "أمراض وزراعة الكلى" في مؤتمر بجامعة سوهاج

الجديد في "أمراض وزراعة الكلى" في مؤتمر بجامعة سوهاج

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء: إرسال الموازنة للبرلمان.. وخطة لتطوير المستشفيات

رئيس الوزراء: إرسال الموازنة للبرلمان.. وخطة لتطوير المستشفيات

الثلاثاء.. "رجال الأعمال" تستضيف سفير النرويج بالقاهرة

الثلاثاء.. "رجال الأعمال" تستضيف سفير النرويج بالقاهرة

"التعاون والتنمية الاقتصادية" تدعو تونس لتيسير الاستثمار الخاص

"التعاون والتنمية الاقتصادية" تدعو تونس لتيسير الاستثمار الخاص

سقوط أسلاك كهربائية جراء الرياح بوسط العريش

سقوط أسلاك كهربائية جراء الرياح بوسط العريش

محافظ بورسعيد: المصريون أجهضوا مؤامرات الأعداء لضرب الوطن

محافظ بورسعيد: المصريون أجهضوا مؤامرات الأعداء لضرب الوطن

اختيارات الوطن

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

الأكثر قراءة

عاجل