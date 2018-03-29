"تمريض المنصورة" تنظم مؤتمرا عن الرعاية الصحية في أبريل المقبل

تنظم كلية التمريض بجامعة المنصورة بالتعاون مع كل من مستشفى الأطفال ومركزي الأورام والكلى والمسالك البولية وجامعتي كيس ويسترن الأمريكية وبي إس جى الهندية، المؤتمر الدولي الرابع الذي يقام تحت عنوان "نحو مستقبل مشرق في التمريض والرعاية الصحية" خلال الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2018 تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة.

ويهدف المؤتمر الوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في تقديم الرعاية الصحية، واستخدام علوم التمريض والمعارف المختلفة لبناء مستقبل مشرق في التمريض، ومواجهة التحديات في نظام الرعاية الصحية في مصر، وسد الفجوة بين الأدلة والممارسات في المجال الصحي وفي الرعاية التمريضية، ودمج الأنماط التعليمية الحديثة مع الممارسة العملية والبحث العلمي، وتبادل الخبرات التعليمية بين طلاب الطب والتمريض والعلوم والصيدلة وطب الأسنان في مختلف الثقافات.

وتتلخص أهم محاور المؤتمر في جودة الخدمة الطبية المقدمة وسلامة المرضى، والتخصصات المتعددة في الرعاية الصحية، والمعلوماتية الصحية والتمريضية، والرعاية التلطيفية للمرضى، والرعاية الطبية الخاصة بالأسنان وصحة الفم، والجديد في الرعاية الصحية لمرضى الأطفال والأورام والطرق الحديثة في التعليم والبحث العلمي، والأخلاقيات الطبية.

يعرض خلال المؤتمر 80 ورقة بحثية قام بها باحثون من مختلف الجامعات المصرية في تخصصات الطب والصيدلة والأسنان والعلوم والتمريض، وسيتم عقد العديد من ورش العمل الخاصة بتدريب طلاب مجال الرعاية الصحية في مجالات الطب والصيدلة والتمريض والأسنان والعلوم في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من عدة بلاد بهدف تبادل الثقافات والمهارات العلمية المتخصصة.

وتتمثل هذه الورش فى إعادة بناء الثدى بعد جراحة سرطان الثدي والتي ينظمها مركز جراحة الأورام ويحاضر فيها الدكتور محمد عبد الفتاح حجازي، مدير مركز الأورام بجامعة المنصورة، وكيفية كتابة مقال طبي أصلى التي تقام بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية.