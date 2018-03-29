ترامب يهاجم "أمازون": تتسبب في خسائر هائلة للولايات المتحدة

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقفه من شركة "أمازون"، بعد تقارير أفادت بعزمه على تغير المعاملة الضريبية لأكبر شركة تجزئة أمريكية.

وكانت تقارير صحفية أفادت أمس بأن الرئيس الأمريكي يخطط لتعديل المعاملة الضريبية لشركة "أمازون"، نتيجة إضرارها بصناعة التجزئة وتسببها في خسائر بالوظائف.

وقال ترامب عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "تحدثت عن مخاوف بشأن أمازون قبل وقت طويل من الانتخابات الرئاسية، أنها بخلاف الشركات الأخرى تدفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق إلى الحكومات المحلية".

وأضاف ترامب: "أمازون تستخدم نظام البريد الأمريكي على أنه مِلكٌ لها، الأمر الذي يتسبب في خسائر هائلة للولايات المتحدة".

وبعد ساعات من التقرير نفى البيت الأبيض صحتها، مشيراً إلى أن الرئيس لا يمتلك أيّ خطط محددة في الوقت الحالي بشأن "أمازون".

وتابع دونالد ترامب، أن تصرفات "أمازون" تؤدي إلى توقف عمل الآلاف من تجار التجزئة.

وبعد تلك التقارير تعرض سهم "أمازون" لخسائر حادة، حيث هبط بنحو 4.4% إلى 1431.4 دولار، في ختام تعاملات أمس.