البحرين تبيع صكوكا دولية بقيمة مليار دولار

أعلن البنك المركزي البحريني، اليوم الخميس، بيع صكوك في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار، بعائد سجل 6.875%، موضحا في بيان، أن الصكوك تستحق في أكتوبر 2025، وتمت تغطيتها بنحو 2.1 مرة.

وقامت بنوك (بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، والخليج الدولي، والبحرين الوطني، وستاندرد تشارترد) بدور المديرين المشتركين في هذه الصفقة، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وبحسب البيان، فإن "أكثر من مائة مستثمر اشتروا الصكوك البحرينية من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة".

وذكر أن البحرين "فضلت اتباع أفضل شكل لأسواق رأس المال ذات التكلفة الأقل، وأصدرت شريحة واحدة من الصكوك، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة".

وزاد البيان: "ربما تسعى البحرين للعودة للأسواق العالمية مرة أخرى خلال العام الجاري".