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الوطن

مؤسس "أمازون" يفقد 5.2 مليار دولار مع مخاوف تعديلات بالمعاملة الضريبية

منذ 42 دقيقة
كتب: وكالات
مؤسس "أمازون" يفقد 5.2 مليار دولار مع مخاوف تعديلات بالمعاملة الضريبية

مؤسسة أمازون

فقد "جيف بيزوس" مؤسس شركة "أمازون" ورئيسها التنفيذي 5.18 مليار دولار أمس، لُيصبح أغنى رجل في العالم أكبر خاسر في مؤشر "بلومبيرج" للأثرياء.

وجاءت خسائر "بيزوس" مع هبوط سهم الشركة، بعد تقارير أفادت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تغيير المعاملة الضريبة لشركة "أمازون"، تزامنا مع انتقاد الرئيس المتكرر لأداء الشركة، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض بعد ذلك.

وفي ختام جلسة أمس تراجع سهم "أمازون" بنحو 4.4% أو ما يعادل 65.63 دولار إلى 1431.4 دولار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لا تمتلك في الوقت الحالي خطة بشأن "أمازون"، مشيرة إلى أن الرئيس يدرس طرقاً جديدة للتعامل مع الأعمال بشكل عام، مع عدم وجود خطة محددة في الوقت الحالي.

وهبطت ثروة "بيزوس" عند مستوى 120 مليار دولار، وفقد منذ بداية تداولات الأسبوع نحو 9 مليارات دولار.

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