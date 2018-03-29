تايلند تبدأ تنظيم تداولات العملات الإلكترونية في أبريل

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلند عن خطتها لفرض قواعد على العملات الإلكترونية وعروضها الأولية بداية من أبريل المقبل؛ في خطوة تستهدف دعم حماية المستثمرين.

وقال "رابي سوكاريتاكول" الأمين العام للجنة في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، اليوم، إنه سيتم تنفيذ تلك القواعد في غضون 3 أسابيع، مشيرا إلى أن بلاده يمكنها التحرك على نحو سريع نسبياً في تشديد المراقبة.

وأضاف أن العملات الإلكترونية سوق بالغة الخصوصية "وليس للأشخاص العاديين"، وأوضح "سوكاريتاكول" أن عروض العملة ومنصات تداولها سوف تخضع أيضاً إلى الإطار التنظيمي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من التفاصيل سيتم الكشف عنها بمجرد أن يحصل التشريع على التأييد الملكي.

وتابع مسؤول تايلند أن القواعد سوف تتضمن متطلبات للإفصاح وتحذيرات، كما من الممكن أن تتضمن قواعد ضريبية قابلة للتطبيق.

وهبطت عملة "البيتكوين" بنحو 4.6% إلى 7579.8 دولار.