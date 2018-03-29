شقة سكنية لمواطن ذهب للجنة الانتخابية زاحفا في الإسماعيلية

قرر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، الموافقة بشكل فوري على تخصيص وحدة سكنية ضمن مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية للمواطن حامد حامد سعد البسطويسي أحد مواطني مركز ومدينة القنطرة شرق، من متحدي الإعاقة والذي حرص على مشاركته في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته في الانتخابات رغم إعاقته المتمثلة في بتر ساقيه.

وكان المحافظ، استقبل المواطن وزوجته في حضور متولي حسن رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، يرافقه الحاج نصار العشري وخالد عتيق من أهالي القنطرة.

وأكد البسطويسي أنه لم ير أي تفضل منه عندما قرر الذهاب إلى لجنته الانتخابية زاحفا على يده للإدلاء بصوته وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يبخل على وطنه بأي مجهود ويبذل الكثير من أجل الإصلاح ويتحمل المشقات التي تواجهه داخليا وخارجيا ولا يضع أمامه إلا مصلحة هذا الوطن.

وتابع أتمنى من كل الشباب بل من كل مصري أن يعطي لوطنه كل ما يقدر على عطاءه في كل المناسبات ولا يبخل عليه بأي شيء لأن هذا الوطن يستحق.

يذكر أن البسطويسى هو أحد المواطنين الشرفاء الذى يعيش بأسرته في مدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدمين ومن مواليد كفر الشيخ ويعيش هو وزوجته وأبناؤه الـ3 ولدان وبنت بالقنطرة شرق منذ نحو 10 سنوات ويعمل فني ميكانيكي موتوسيكلات.