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الوطن

وفاة شخص وإصابة 4 في انقلاب أتوبيس بالإسكندرية

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد الرملى
وفاة شخص وإصابة 4 في انقلاب أتوبيس بالإسكندرية

اللواء مصطفى النمر

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية يفيد بانقلاب أتوبيس ومصابين بطريق الكافوري وبالفحص تبين أنه أثناء سير الأتوبيس رقم س ل ه 9617 مصر تابع لشركه النصر للملاحات قطاع عام يستقله عدد 10 من العاملين بالشركة قيادة ع.ع.ح 51 سنة سائق بذات الشركة مقيم ش ملك حفني دائرة قسم منتزه أول بالطريق إليه، انفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده.

أسفر الحادث عن وفاة المدعو "م. ر. ع" 32 سنة مهندس بالشركة مقيم الرأس السوداء وإصابة 4 من مستقليه تحرر المحضر وجاري العرض على النيابة.

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