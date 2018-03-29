تسجيل الدخول

الوطن

طالبتان بـ"تعليم كفر الشيخ" تحصدان المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن

منذ 13 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
طالبتان بـ"تعليم كفر الشيخ" تحصدان المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ -ارشيفية

حصل تعليم كفر الشيخ على المركز الأول في المستوى الثاني والثالث لحفظة القرآن الكريم من الطلاب بإشراف صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال فتح الله الجوهري موجه عام التربية الإسلامية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الطالبتين نورهان أحمد عبد الرحمن بمدرسة قونه الإعدادية التابعة لإدارة قلين التعليمية، وحنين حمدين محمد بمدرس دمرو الإعدادية بإدارة سيدي سالم التعليمية حصلتا على المركز الأول في كلا من المستوى الثاني والثالث على مستوى الجمهورية لحفظة القرآن الكريم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان له، أنه سيكرم الطالبتين المتفوقتين وسيمنحهما شهادة تقدير وجائزة مالية، مؤكدا أن طلاب كفر الشيخ حصلا على العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في العديد من الأنشطة والمسابقات.

أخبار متعلقة

بالصور| "تعليم كفر الشيخ" يبحث آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

بالصور| "تعليم كفر الشيخ" يبحث آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية
بالصور| فريق بلطيم يفوز ببطولة الموهوبين لكرة القدم في تعليم كفر الشيخ

بالصور| فريق بلطيم يفوز ببطولة الموهوبين لكرة القدم في تعليم كفر الشيخ
وكيل "تعليم كفر الشيخ": "المعلمون أولا" يستهدف التغيير للأفضل

وكيل "تعليم كفر الشيخ": "المعلمون أولا" يستهدف التغيير للأفضل
وكيل "تعليم كفر الشيخ": تدريب 740 معلما ومديرا بمدارس المحافظة

وكيل "تعليم كفر الشيخ": تدريب 740 معلما ومديرا بمدارس المحافظة
بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتابع تدريبات برنامج "المعلمون أولا"

بالصور| وكيل "تعليم كفر الشيخ" يتابع تدريبات برنامج "المعلمون أولا"

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

انخفاض أرباح "العالمية للاستثمار" 87% خلال عام 2017

انخفاض أرباح "العالمية للاستثمار" 87% خلال عام 2017

"نوفاك": روسيا ستستبدل 80% من مستورداتها التقنية بأخرى محلية

"نوفاك": روسيا ستستبدل 80% من مستورداتها التقنية بأخرى محلية

رئيس جامعة القناة: الانتخابات أثبتت أن شعب مصر على قلب رجل واحد

رئيس جامعة القناة: الانتخابات أثبتت أن شعب مصر على قلب رجل واحد

بعد نتائج الفرز.. هل يحق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

بعد نتائج الفرز.. هل يحق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

التكاليف التمويلية تتحول بـ"حديد عز" للخسائر خلال 2017

التكاليف التمويلية تتحول بـ"حديد عز" للخسائر خلال 2017

اختيارات الوطن

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

الأكثر قراءة

عاجل