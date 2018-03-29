طالبتان بـ"تعليم كفر الشيخ" تحصدان المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن

حصل تعليم كفر الشيخ على المركز الأول في المستوى الثاني والثالث لحفظة القرآن الكريم من الطلاب بإشراف صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، وجمال فتح الله الجوهري موجه عام التربية الإسلامية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الطالبتين نورهان أحمد عبد الرحمن بمدرسة قونه الإعدادية التابعة لإدارة قلين التعليمية، وحنين حمدين محمد بمدرس دمرو الإعدادية بإدارة سيدي سالم التعليمية حصلتا على المركز الأول في كلا من المستوى الثاني والثالث على مستوى الجمهورية لحفظة القرآن الكريم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان له، أنه سيكرم الطالبتين المتفوقتين وسيمنحهما شهادة تقدير وجائزة مالية، مؤكدا أن طلاب كفر الشيخ حصلا على العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في العديد من الأنشطة والمسابقات.