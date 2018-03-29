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الوطن

عماد أديب: الوقت عدو السيسي.. ومتوسط عمل المواطن 37 دقيقة في اليوم

منذ 24 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عماد أديب: الوقت عدو السيسي.. ومتوسط عمل المواطن 37 دقيقة في اليوم

عماد الدين أديب

قال الإعلامي عماد الدين أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل انتخابات الرئاسة 2014، كان بداخله حالة من التردد والصراع أن يظل وزيرًا للدفاع، أم يترشح للانتخابات، موضحًا أن السيسي اختار القرار الأصعب وترشح للانتخابات.

وأضاف "أديب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن الرئيس السيسي يرى دائمًا أن مصلحة مصر في العلاج السريع وليس البطيئ، مشيرًا إلى أن السيسي خلق حالة إيجابية لدى الشعب المصري بأنهم قادرين على فعل أي شيء.

وتابع "أديب": "عدو السيسي الوقت، لذلك يطالب دائمًا المسؤولين بالإسراع في تنفيذ المشروعات"، منوهًا بأن متوسط عمل المواطن المصري في اليوم 37 دقيقة.

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