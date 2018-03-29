خبراء: الرهبان التبحيرين قتلوا قبل فترة طويلة على تبني الجريمة

أكد الخبراء الذين حللوا في فرنسا عينات من جماجم سبعة رهبان فرنسيين قتلوا في الجزائر عام 1996، أن عملية القتل تمت قبل فترة طويلة من إعلان تبني العملية، بحسب تقرير اطلعت عليه وكالة فرانس برس، الخميس.

وفي التقرير الذي تم تسليمه في 23 فبراير إلى قضاة مكافحة الإرهاب يؤكد الخبراء فرضيات عدة تم التقدم بها في 2015 بينها أن قطع رؤوس الرهبان تم بعد الوفاة، وأن هذه الأخيرة حصلت قبل فترة طويلة عن إعلانها في بيان للجماعة الإسلامية المسلحة في 23 مايو 1996، إلا أن الخبراء لم يعثروا على أي عنصر "جديد" حول "السبب المباشر" للوفاة.

وخطف رهبان تبحيرين في مارس 1996 من ديرهم "سيدة الأطلس" الذي يبعد ثمانين كيلومترا جنوب العاصمة الجزائرية، وأعلن مقتلهم في بيان للجماعة الإسلامية المسلحة في 23 مايو، وعثر على رؤوس هؤلاء الرهبان في 30 مايو 1996.

وبعد صراع طويل مع الجزائر، تمكن القضاء الفرنسي أخيرًا في العام 2016 من إحضار عينات من جماجم الرهبان إلى فرنسا على أمل التوصل إلى نتائج حول ملابسات والتاريخ الدقيق للوفاة.