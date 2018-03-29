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الوطن

"المصرية لجودة الرعاية الصحية" تكرم أساتذة تمريض جامعة قناة السويس

منذ 10 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
"المصرية لجودة الرعاية الصحية" تكرم أساتذة تمريض جامعة قناة السويس

الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية تكرم كلية تمريض جامعة قناة السويس.

كرمت الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية، الدكتورة وفاء عبد العظيم، ومعاونيها بكلية التمريض في جامعة القناة، لتعاونها في تدريب الشابات بمحافظات سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، على رعاية الأطفال وجليس المسن ضمن مشروع "شغلني شكرًا"، للصندوق الاجتماعي للتنمية.

كما جرى تكريم كل من الدكتورة فريدة كامل يوسف، والدكتورة هبة قطب محمد، والدكتورة لارين مجدي السيد أبو يوسف.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور حسن القلا، والدكتورة ليلي سليمان، ومجدي عزيز، الشكر لكلية التمريض على الجهد المميز في التدريب لتنفيذ هذا المشروع، مع تقديم شهادات التقدير ودرع الجمعية، للدكتورة وفاء عبد العظيم الحسيني عميد كلية التمريض.

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